به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی ، لارس کلینگبایل، وزیر دارایی آلمان، روز دوشنبه اعلام کرد: گروه هفت بستری مناسب برای گفتوگو درباره راههای پایان دادن دائمی به جنگ ایران است؛ جنگی که به گفته او، در کنار انسداد تنگه هرمز، خطر جدی برای اقتصاد جهان ایجاد کرده است.
به گزارش رویترز، کلینگبایل قرار است برای شرکت در نشست وزرای دارایی و مسئولان بانکهای مرکزی گروه هفت، به پاریس سفر کند. این نشست روزهای دوشنبه و سهشنبه برگزار میشود.
او با تأکید بر رویکرد اروپا گفت: «مسیر ما بهعنوان اروپاییها روشن است؛ ما به همکاری بهجای تقابل، شراکت، قابلاعتماد بودن، تجارت آزاد و حاکمیت قانون تکیه داریم.»
وزیر دارایی آلمان همچنین خاطرنشان کرد: بحرانهای اخیر ضرورت آن را نشان میدهد که آلمان و اروپا در حوزههای مواد خام، انرژی و زنجیره تأمین، مستقلتر و مقاومتر شوند.
کلینگبایل افزود: در حاشیه این نشست، گفتوگوهایی نیز با وزرای دارایی برزیل، هند، کره جنوبی و کنیا انجام خواهد شد؛ اقدامی که با هدف گسترش شراکتهای بینالمللی دنبال میشود.
او همچنین تأکید کرد: آلمان اجازه نخواهد داد بحران خاورمیانه، توجهها را از جنگ روسیه علیه اوکراین منحرف کند.
