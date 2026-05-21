  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

آزادی زندانی بندرعباسی با سازش در پرونده مالی ۷۲۰ میلیارد تومانی

آزادی زندانی بندرعباسی با سازش در پرونده مالی ۷۲۰ میلیارد تومانی

بندرعباس - سنگین‌ترین پرونده مالی زندان بندرعباس به ارزش ۷۲۰ میلیارد تومان با تلاش صلح‌یاران به سازش رسید و منجر به آزادی زندانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام اداره ‌کل زندان‌های استان هرمزگان این پرونده مالی کلان به ارزش ۷۲۰ میلیارد تومان که به دلیل ابعاد حقوقی و حجم مالی بالا از اهمیت ویژه‌ای در سطح استان برخوردار بود، در قالب پویش معنوی «به حرمت امام رئوف (ع) و به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» با موفقیت مختومه شد.

‌این دستاورد بزرگ با پیگیری‌های مستمر اعضای شورای حل اختلاف زندان بندرعباس و با مداخله هوشمندانه «کاظم شاهرخ‌نیا» صلح‌یار ویژه استان هرمزگان محقق شد.

شاهرخ‌نیا با برگزاری سلسله جلسات میانجی‌گری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی، موفق شد رضایت شاکی پرونده را جلب کرده و زمینه سازش این دعوای سنگین را فراهم آورد.

‌این اقدام خداپسندانه علاوه بر حل‌وفصل یک اختلاف مالی بزرگ، منجر به رهایی زندانی از حبس و بازگشت وی به کانون خانواده شد تا یکی از درخشان‌ترین پرونده‌های مصالحه در کارنامه قضایی استان ثبت گردد.

کد مطلب 6836938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها