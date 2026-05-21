آزادی زندانی بندرعباسی با سازش در پرونده مالی ۷۲۰ میلیارد تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام اداره ‌کل زندان‌های استان هرمزگان این پرونده مالی کلان به ارزش ۷۲۰ میلیارد تومان که به دلیل ابعاد حقوقی و حجم مالی بالا از اهمیت ویژه‌ای در سطح استان برخوردار بود، در قالب پویش معنوی «به حرمت امام رئوف (ع) و به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» با موفقیت مختومه شد.

‌این دستاورد بزرگ با پیگیری‌های مستمر اعضای شورای حل اختلاف زندان بندرعباس و با مداخله هوشمندانه «کاظم شاهرخ‌نیا» صلح‌یار ویژه استان هرمزگان محقق شد.

شاهرخ‌نیا با برگزاری سلسله جلسات میانجی‌گری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی، موفق شد رضایت شاکی پرونده را جلب کرده و زمینه سازش این دعوای سنگین را فراهم آورد.

‌این اقدام خداپسندانه علاوه بر حل‌وفصل یک اختلاف مالی بزرگ، منجر به رهایی زندانی از حبس و بازگشت وی به کانون خانواده شد تا یکی از درخشان‌ترین پرونده‌های مصالحه در کارنامه قضایی استان ثبت گردد.

