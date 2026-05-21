به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حجار حسینی عصر پنجشنبه در نشست صمیمی مدیران روابط عمومی استان قم با تولیت مسجدمقدس جمکران با اشاره به اقدامات گسترده شهرداری قم در حوزه فضاسازی شهری، تبلیغات محیطی و پشتیبانی از تجمعات مردمی در ماه‌های اخیر، گفت: مجموعه مدیریت شهری قم از نخستین روزهای آغاز جنگ رمضان و تحولات اخیر، بدون وقفه در میدان حضور داشت و بخش قابل توجهی از مأموریت‌های فرهنگی و تبلیغی شهر را بر عهده گرفت.

وی با بیان اینکه اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری قم در این مدت از انتشار گسترده گزارش عملکرد در رسانه‌ها پرهیز کرده است، افزود: با وجود حجم بالای فعالیت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه شهرداری، بنا به ملاحظات منطقی، رسانه‌ای و برخی الزامات راهبردی، بسیاری از اقدامات انجام‌شده تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی نشده بود.



مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری قم ادامه داد: از شخص شهردار قم تا نیروهای خدمات شهری و پاکبانانی که در ساعات پایانی شب و بامداد مسئولیت نظافت محل تجمعات مردمی را بر عهده داشتند، همه با تمام توان در صحنه حضور داشتند و تلاش کردند فضای شهر در شأن مردم و مناسبت‌های پیش‌آمده مدیریت شود.

وی با اشاره به برخی گلایه‌ها نسبت به عدم همراهی سایر دستگاه‌ها تصریح کرد: شهرداری قم در بسیاری از اقدامات فرهنگی و میدانی عملاً تنها بود و انتظار می‌رفت دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز در این عرصه حضور پررنگ‌تری داشته باشند، اما چنین اتفاقی کمتر رخ داد.

حجار حسینی خاطرنشان کرد: در ساعات ابتدایی اعلام خبر شهادت رهبر شهید و زمانی که عملیات سیاه‌پوش کردن شهر و اکران تصاویر رهبر معظم انقلاب در سطح قم آغاز شد، مجموعه شهرداری بدون همراهی سایر نهادها پای کار آمد و مأموریت‌های خود را انجام داد.

وی با تأکید بر نقش پیشگام قم در حوزه تبلیغات محیطی در جنگ رمضان بیان کرد: قم نخستین شهری بود که تمامی سازه‌های تبلیغات تجاری غیرمرتبط را در ایام جنگ تحمیلی سوم از سطح شهر جمع‌آوری کرد تا محتوای فرهنگی و متناسب با جنگ رمضان اکران شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری قم افزود: برای حدود دو ماه، قم تنها شهری در کشور بود که هیچ سازه تبلیغاتی تجاری غیر فرهنگی در سطح معابر آن دیده نمی‌شد و پس از آن نیز اکران‌های جدید صرفاً با محتوای تأییدشده و متناسب با شرایط انجام شد.

وی با اشاره به آغاز تجمعات مردمی در قم اظهار کرد: نخستین تجمع مردمی شهر قم در زیر پل شهید نصرالله و با همکاری فعالان فرهنگی و مجموعه‌های مردمی شکل گرفت و پس از آن، با مشارکت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری و مجموعه‌های مختلف، این اجتماعات در نقاط مختلف شهر توسعه پیدا کرد.

حجار حسینی ادامه داد: از میدان‌ها و محورهای اصلی شهر، مجموعه شهرداری طی بیش از ۸۰ روز گذشته به‌صورت مستمر پشتیبان برگزاری تجمعات مردمی بوده و تمامی ظرفیت‌های خدماتی، فرهنگی و تبلیغاتی خود را در این مسیر به کار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به اجرای تبلیغات محیطی مراسم تشییع شهدای جنگ رمضان عنوان کرد: طی این مدت، تبلیغات محیطی ۸۵ مراسم تشییع شهدا توسط شهرداری قم انجام شد که در میان آن‌ها مراسم تشییع شهدایی همچون شهید امیرموسوی، شهید لاریجانی و شهید خطیب از جمله شاخص‌ترین برنامه‌ها بود.



مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری قم در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همکاری مجموعه مسجد مقدس جمکران و فعالان حوزه روابط عمومی گفت: اعتقاد و باور جدی نسبت به ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای مسجد مقدس جمکران وجود دارد و مجموعه شهرداری همواره خود را خادم این مجموعه مقدس دانسته است.



وی در پایان ضمن تقدیر از همراهی همکاران حوزه روابط عمومی و مجموعه‌های فرهنگی، بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای مدیریت شهری قم در حمایت از برنامه‌های مردمی و انقلابی تأکید کرد.