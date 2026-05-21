نوجوان ۱۷ ساله در استخر کشاورزی ورزنه غرق شد

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه غرقشدگی در یک استخر کشاورزی در روستای بلان از توابع ورزنه ساعت ۱۳:۴۴ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، یک واحد امدادی اورژانس به محل اعزام شد.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: در این حادثه یک نوجوان ۱۷ ساله جان خود را از دست داد.
عابدی خاطرنشان کرد: متأسفانه تلاش نیروهای امدادی برای نجات فرد حادثهدیده مؤثر واقع نشد و مرگ وی در محل تأیید شد.
