۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

نوجوان ۱۷ ساله در استخر کشاورزی ورزنه غرق شد

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از جان باختن یک نوجوان ۱۷ ساله بر اثر غرق‌شدگی در استخر کشاورزی در روستای بلان از توابع ورزنه خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه غرق‌شدگی در یک استخر کشاورزی در روستای بلان از توابع ورزنه ساعت ۱۳:۴۴ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، یک واحد امدادی اورژانس به محل اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: در این حادثه یک نوجوان ۱۷ ساله جان خود را از دست داد.

عابدی خاطرنشان کرد: متأسفانه تلاش نیروهای امدادی برای نجات فرد حادثه‌دیده مؤثر واقع نشد و مرگ وی در محل تأیید شد.

