مرگ دردناک دو برادر نوجوان در استخر آب کشاورزی آبیک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ چنگیز ایدون با اعلام این خبر، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس 110 مبنی بر غرق شدن ۲ نوجوان در یک استخر آب ذخیره کشاورزی در اطراف انجیلاق، بلافاصله ماموران پاسگاه کوندج این شهرستان به همراه دیگر عوامل امدادی به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: ماموران با حضور در محل حادثه و در بررسی های اولیه دریافتند، دو فرزند پسر ۱۴ و ۱۱ ساله یک خانواده که برای تفریح در محل حضور داشتند برای شنا به داخل استخر ذخیره آب رفته و به علت نامعلومی در استخر غرق شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک افزود: با حضور گروه های امداد و نجات و تلاش ماموران اورژانس، اجساد این دو نوجوان از استخر خارج و تحویل سردخانه شد.

سرهنگ ایدون ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه تلخ و دردناک به والدین توصیه کرد: مراقب فرزندان خود باشند و از شنا کردن در استخرهای کشاورزی و کانال های آب اکیدا خودداری کنند تا شاهد وقوع این گونه حوادث نباشیم.