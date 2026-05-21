به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس گزارشهای واصله از اداره کل هواشناسی استان، از ظهر پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه تا اوایل وقت یکشنبه ۳ خرداد ماه شاهد وزش بادهای شدید جنوب غربی تا شمال غربی و متلاطم شدن دریا، بهویژه در مناطق خلیج فارس و غرب تنگه هرمز خواهیم بود که احتمال بروز گرد و غبار در سواحل، جزایر و نقاط دور از ساحل را بهشدت افزایش میدهد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر خطرات ناشی از ذرات معلق برای سلامت عمومی، از عموم مردم بهویژه گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان، مادران باردار و بیماران دارای زمینههای تنفسی و قلبی خواست تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
وی در ادامه به شهروندان توصیه کرد: در صورت اجبار به خروج از منزل، حتماً از ماسکهای استاندارد استفاده کنند و در محیط داخلی منزل نیز درها و پنجرهها را کاملاً بسته نگه دارند. همچنین تأکید میشود سیستمهای تهویه و کولرهابهگونهای تنظیم شوند که از ورود هوای آلوده بیرونی به داخل جلوگیری شود.
میرزاده در پایان با اشاره به اهمیت مراقبتهای فردی در شرایط آلودگی هوا افزود: مصرف کافی مایعات جهت حفظ رطوبت مجاری تنفسی، پرهیز از فعالیتهای ورزشی در فضای باز و مراجعه فوری به مراکز درمانی در صورت بروز علائمی همچون تنگی نفس، سرفه شدید یا درد قفسه سینه ضروری است. شهروندان میبایست ضمن پیگیری مستمر اخبار از منابع رسمی، تمامی دستورالعملهای بهداشتی اعلامی را برای حفظ سلامتی خود و خانواده به کار ببندند.
نظر شما