امام جمعه ارومیه: وحدت امت اسلامی، یکی از خصوصیات حج است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی روز پنجشنبه در نشست تخصصی حج، معیادگاه وحدت که به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: مناسک حج از اعمالی پر از رمز و راز است.
وی ادامه داد: یکی از خصوصیات حج، جلوههای بسیار زیاد وحدت در میان آحاد امت اسلامی است که به اشکال مختلف در اعمال حج به نمایش گذاشته میشود، همه حجاج با هر مرتبهای در یک مکان و به صورت یک شکل جمع میشوند و وحدت عالم انسانیت را به نمایش میگذارند.
امام جمعه ارومیه عنوان کرد: همه خصوصیاتی که انسانها را از یکدیگر متمایز میکند و لباسهایی که نشانه تفاخر و امتیاز هست در حج کنار رفته و همه دو لباس سفید را به تن میکنند و حجاج مکلف هستند که حلق کرده یعنی حتی زینت عادی و معمولی را کنار میگذارند و با کنار گذاشتن زندگی زمینی خود را به عرشیان شبیه میکنند.
وی در ادامه با اشاره به سخنی از حضرت علی (ع) که فرمودند، کسانی که به حج میروند در جایگاه انبیای الهی قرار میگیرند، گفت: حاجیان در این مواقف میایستند و خود را به فرشتگان الهی شبیه میکنند و زندگی عرشی و فرشی را به نمایش میگذارند.
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی با بیان این که جلوههای وحدت و انسجام مسلمانان در همه اعمال حج نشان داده میشوند، تصریح کرد: حاجیان مکلفند از هر کجای دنیا و کره خاکی آمدهاند ذکر خدا گویند و توجه آنها به خداوند متعال است.
حجت الاسلام و المسلمین قریشی در ادامه با اشاره به مسئله برائت از مشرکین در حج گفت: همه حاجیان مکلف هستند که برائت و بیزاری خود را از دشمنان اسلام اعلام کنند. این یک اعلامی از سوی خداوند تبارک و تعالی است و همه باید بدانند که خداوند از مشرکین بیزار است و خود و پیامبرش از مشرکان اعلام برائت میکنند لذا افرادی که به زیارت خانه خدا مشرف شدند، مکلفند با وحدت و یکپارچگی برائت خود از مشرکان را اعلام کنند.
وی با بیان این که کوچکترین اختلاف و ایجاد دوگانگی در میان امت اسلام در حج حرام است و هیچ جدالی در حین مناسک حج جایز نیست، خاطرنشان کرد: در این ایام که دشمنان اسلام یکپارچه علیه مسلمانان هم عهد شدند وظیفه ماست که وحدت و انسجامی که در مناسک حج به نمایش گذاشته میشود را در همه مراحل زندگی خود به نمایش گذاریم.
