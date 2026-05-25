۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

قریشی: جوانی جمعیت مهمترین مولفه قدرت و اقتدار کشور است

ارومیه - نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی از جوانی جمعیت به عنوان مهمترین مولفه قدرت و اقتدار کشور نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی بعد از ظهر دوشنبه در همایش استانی تجلیل از خانواده‌های خوش‌جمعیت و کنشگران حوزه جمعیت اظهار کرد: در آموزه‌های دینی اسلام، ازدواج و فرزندآوری از جایگاه والایی برخوردار است و تشکیل خانواده، از نشانه‌های رحمت الهی و زمینه‌ساز تعالی جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

وی افزود: امروز مهم‌ترین پشتوانه اقتدار ملی، جمعیت جوان، مومن و کارآمد است و هرگونه تلاش برای افزایش جمعیت، در حقیقت گامی مؤثر در مسیر عزت، امنیت و پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

حجت الاسلام قریشی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید زمینه ازدواج آسان جوانان و شرایط مناسب برای فرزندآوری را فراهم کنند تا با افزایش جمعیت، اقتدار ایران اسلامی بیش از پیش تقویت شود.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه تربیت فرزند صالح و متعهد کمتر از حضور در میدان‌های دفاع و مقاومت نیست، تصریح کرد: خانواده‌هایی که در مسیر فرزندآوری و تربیت نسل مومن و انقلابی گام برمی‌دارند، در خط مقدم تقویت بنیان‌های کشور قرار دارند.

وی ازدواج را امری مقدس و الهی دانست و خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید زمینه ازدواج آسان جوانان و شرایط مناسب برای فرزندآوری را فراهم کنند تا با افزایش جمعیت، اقتدار ایران اسلامی بیش از پیش تقویت شود.

