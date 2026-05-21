لاهوتی: دیپلماسی ایران در کنار میدان با اقتدار عمل کرد

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از پایان جنگ اظهار کرد: بر اساس مصوبات، دو ماه پس از اعلام پایان جنگ توسط شورای عالی امنیت ملی، انتخابات برگزار خواهد شد و تا آن زمان نمی‌توان تاریخ دقیقی اعلام کرد.

وی افزود: اگر روند پایان جنگ طولانی شود و از تاریخ ۲۸ خرداد عبور کنیم، دو احتمال وجود دارد؛ یا مجلس با یک دو فوریتی مدت خدمت شوراها را تمدید کند تا انتخابات برگزار شود، یا اینکه در تاریخ مقرر، عمر شوراها به پایان برسد و در فاصله تا انتخابات، وزارت کشور به عنوان قائم‌مقام شوراها عمل کند.

لاهوتی با بیان اینکه در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد، تصریح کرد: در روال گذشته، وزیر کشور اختیارات مربوط به شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر را به استانداران واگذار می‌کرد و برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر شخصاً احکام را صادر می‌نمود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با تمجید از عملکرد نیروهای مسلح در جنگ اخیر خاطرنشان کرد: نیروهای نظامی ما اثبات کردند که آمریکایی‌ها آنگونه که در توهم خود تصور می‌کردند، بزرگترین ارتش دنیا نیستند. این اتفاق بزرگی بود که رزمندگان ما رقم زدند.

وی به نقش کشورهای منطقه نیز اشاره کرد و گفت: کشورهای عربی که سرمایه‌گذاری‌های بزرگی به نفع آمریکایی‌ها کرده بودند، دیدند که آمریکا نه تنها امنیت آن‌ها را تأمین نکرد، بلکه آسیب شدیدی به آن‌ها وارد شد.

لاهوتی با ستایش از عملکرد دیپلماسی کشور افزود: دیپلماسی ما در کنار میدان، با اقتدار عمل کرد. رهبران دنیا اذعان دارند که دیپلماسی ایران بسیار قدرتمندانه از شأن ملت ایران و منافع ملی دفاع کرد و در برابر زور و فشار آمریکایی‌ها تسلیم نشد و نخواهد شد.

وی در پایان با اشاره به نقش مردم در این برهه حساس تصریح کرد: مردم ایران یک بار دیگر برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب ثبت کردند. این غیرت ایرانی در مقابل تمام زورگویان دنیا نشان داد که نظام جمهوری اسلامی متعلق به خود مردم است و هر جا نیاز باشد، مردم از نظام صیانت می‌کنند. امیدواریم از فضای جنگ عبور کنیم و فضای اقتصادی کشور را سامان بدهیم تا شرمنده این مردم نباشیم.