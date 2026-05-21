سعیدی: دیپلماسی پرده ای دیگر از جنگ سخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی سعیدی در اجلاس سالانه جبهه روحانیت مردمی انقلاب اسلامی در مشهد اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم و تا اینجای کار، افکار عمومی جهان با ماست و آمریکا را متجاوز و ایران را محق می داند.

نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: دیپلماسی پرده ای دیگر از جنگ سخت است که باید وارد آن شد و پشت میز مذاکره محکم ایستاد و راهکار این است که دست برتر ایران با استحکام داخلی حفظ شود.

وی در تبیین اهداف آمریکا از درخواست مذاکره گفت: آمریکا تصور می‌کرد ایران در مذاکرات عمان ضعیف شده است و احتمالاً اخبار واقعی به ترامپ نمی دهند. هدف آنها آزمون میزان مقاومت ایران و معامله بر سر دستاوردهایی بود که در جنگ به دست نیاوردند.

سعیدی افزود: ما مطالبات خود را در ۱۰ مورد اعلام کردیم، در برابر ۱۵ موردی که طرف مقابل مطرح کرد. آنها زیر قولشان زدند، اما ما تسلیم نشدیم، چرا که مذاکره با تسلیم متفاوت است.

نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد:اکنون هر کشوری تاب آوری بیشتری داشته باشد، پیروز است. تنگه هرمز پاشنه آشیل آمریکاست چرا که می‌تواند نظام پترو دلار را باطل کند. اگر ما بگوییم عوارض تنگه هرمز را با ریال، روبل یا یوان دریافت می کنیم، کمر دلار شکسته می‌شود و این مهمترین نگرانی ترامپ است.

وی با بیان این که آمریکا با مشکلات متعددی رو به رو است افزود: برگزاری جام جهانی در فضای ناامن ممکن نیست، قیمت بنزین در آمریکا به پنج تا هفت دلار در هر گالن رسیده، از سال ۲۰۰۹ تاکنون یک سنت به حقوق کارکنان دولت این کشور اضافه نشده، کشاورزی اش در حال فلج شدن است و انتخابات میان‌دوره‌ای فشار را بر ترامپ افزایش داده است.

سعیدی با اشاره به بودجه چند برابری نظامی آمریکا نسبت به ایران، جنگ اخیر را نابرابرترین جنگ تاریخ خواند و گفت: دشمن با سه هدف اصلی نابودی توان هسته‌ای، توان موشکی و سقوط نظام، سه مرحله جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات سراسری و جنگ ۴۰ روزه را طراحی کرد که مهم‌ترین جنایت آن، ترور رهبری بود، اما با لطف الهی و حضور مردم، همه طرح‌ها شکست خورد.

نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تحلیل هوش مصنوعی از نظرات کارشناسان جهان گفت: ۶۰ درصد تحلیل‌ها، پیروزی ایران را تأیید می‌کند و در نظرسنجی از کشورهای عربی، ۷۵ درصد مردم ایران را پیروز می‌دانند.