آثار خرسند بازتاب نگاه انسانی و متعهد به تحولات زمانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

"درگذشت زنده‌یاد پرویز خرسند، نویسنده، روزنامه‌نگار و از چهره‌های اثرگذار عرصه فرهنگ و مطبوعات، موجب تأسف و تأثر شد.

ایشان از نسل اهل قلمی بود که نوشتن را تنها ابزار بیان نمی‌دانستند، بلکه آن را مسئولیتی در قبال جامعه، فرهنگ و انسان تلقی می‌کردند. سال‌های طولانی حضور ایشان در عرصه نویسندگی، روزنامه‌نگاری و فعالیت‌های فرهنگی، با دغدغه‌مندی نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی همراه بود و آثار و نوشته‌هایش، بازتاب نگاه انسانی، جست‌وجوگر و متعهد به تحولات زمانه به شمار می‌رفت.

زنده‌یاد خرسند در دوره‌ای از تاریخ مطبوعات ایران قلم زد که رسانه، بیش از هر زمان دیگر، میدان گفت‌وگو، اندیشه و مسئولیت اجتماعی بود. او کوشید در میان فرازونشیب‌های فرهنگی و اجتماعی، شأن قلم و جایگاه اندیشه را پاس بدارد و از همین رو، نامش در حافظه بخشی از جامعه فرهنگی و رسانه‌ای کشور، با تلاش برای آگاهی‌بخشی، روایت صادقانه و دغدغه نسبت به فرهنگ این سرزمین پیوند خورده است.

بی‌تردید فقدان چهره‌هایی از این گونه، تنها از دست رفتن یک نویسنده یا روزنامه‌نگار نیست؛ بلکه یادآور نسلی است که با سختکوشی، مطالعه و تعلق خاطر به فرهنگ ایران، در شکل‌گیری فضای فکری و رسانه‌ای معاصر سهم داشتند.

اینجانب درگذشت این چهره فرهنگی را به خانواده محترم ایشان، دوستان، شاگردان، اصحاب رسانه و جامعه فرهنگی کشور تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان، صبر و آرامش خواستارم."