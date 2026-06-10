به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: عمارت کلاهفرنگی باغشمال به عنوان یکی از نمادهای تاریخی و هویتی شهر تبریز، پس از انجام مراحل دو سال تلاش مداوم، در روز ۲۲ خرداد به بهرهبرداری خواهد رسید و در اختیار شهروندان تبریز قرار میگیرد.
شهردار تبریز با اشاره به اهمیت احیای بناهای تاریخی در تقویت هویت شهری افزود: صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی تبریز یکی از اولویتهای مدیریت شهری است. تلاش کردهایم با حفظ اصالت معماری این مجموعه و ارتقای زیرساختهای آن، فضایی مناسب برای برگزاری برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی فراهم کنیم.
وی با اشاره به اهمیت پروژه عمارت کلاهفرنگی پارک باغشمال، این عمارت را شاخص ترین پروژه قابل افتتاح در حوزه فرهنگی وتاریخی تبریز عنوان کرد و ادامه داد: این پروژه به عنوان یکی از شاخصترین طرحهای معماری و گردشگری شهر تبریز، در قالب ۵ بلوک مجزا و با معماری پیوسته اجرا شده است.
وی افزود:هسته مرکزی این مجموعه در ۵ طبقه و سایر بلوکها در یک طبقه احداث شدهاند.
هوشیار ادامه داد: زیربنای این مجموعه فرهنگی و گردشگری، به سه هزار و هشتصد مترمربع میرسد و با بهرهگیری از سازهای بتنی و ستونهایی با طراحی ویژه، به یکی از شاخصترین پروژههای معماری منطقه تبدیل شده است.
وی افزود: برای اجرای این پروژه بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
هوشیار ادامه داد: باغشمال، این نام آشنا و خاطرهانگیز، اکنون با اجرای فاز دوم توسعه خود، جانی دوباره گرفته است. محوطهسازی گسترده، کفسازی مسیرها، جدولگذاری، توسعه فضای سبز، نورپردازی محیطی و اجرای آبنماهای بزرگ و چشمنواز در ضلعهای شمالی و جنوبی عمارت کلاهفرنگی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال، روحی تازه در کالبد این مجموعه تاریخی دمیده است.
شهردار تبریز افزود: در کنار این عمارت، المان «چشم تبریز» با هزینهای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال چشماندازی تازه به سیمای شهری بخشیده است؛ المانی مدرن و ماندگار که در دل پارک باغشمال، به نقطهای برای تماشای زیبایی شهر، حضور شهروندان و ثبت خاطرات جمعی تبدیل خواهد شد.
شهردار تبریز تاکید کرد: در ادامه این مسیر، باغ کتاب کودک نیز در فضایی فرهنگی و خلاق، با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال درهای خود را به روی کودکان و خانوادهها میگشاید؛ مکانی برای رشد تخیل، آشنایی با کتاب و ساختن آیندهای روشنتر برای نسل فردا. همچنین، احداث غرفههای غذا و راهاندازی رستوران پارک باغشمال، در مجموع با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال فضایی تازه برای حضور خانوادهها، گردشگران و رونق فعالیتهای اجتماعی فراهم کرده است.
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