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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

بهره‌برداری از عمارت کلاه فرنگی تبریز در ۲۲ خرداد

بهره‌برداری از عمارت کلاه فرنگی تبریز در ۲۲ خرداد

تبریز- شهردار تبریز از بهره‌برداری عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی باغشمال در روز جمعه ۲۲ خرداد ماه در قالب برگزاری همایش ایران مقتدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: عمارت کلاه‌فرنگی باغشمال به عنوان یکی از نمادهای تاریخی و هویتی شهر تبریز، پس از انجام مراحل دو سال تلاش مداوم، در روز ۲۲ خرداد به بهره‌برداری خواهد رسید و در اختیار شهروندان تبریز قرار می‌گیرد.

شهردار تبریز با اشاره به اهمیت احیای بناهای تاریخی در تقویت هویت شهری افزود: صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی تبریز یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است. تلاش کرده‌ایم با حفظ اصالت معماری این مجموعه و ارتقای زیرساخت‌های آن، فضایی مناسب برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی فراهم کنیم.

وی با اشاره به اهمیت پروژه عمارت کلاه‌فرنگی پارک باغشمال، این عمارت را شاخص ترین پروژه قابل افتتاح در حوزه فرهنگی وتاریخی تبریز عنوان کرد و ادامه داد: این پروژه به عنوان یکی از شاخص‌ترین طرح‌های معماری و گردشگری شهر تبریز، در قالب ۵ بلوک مجزا و با معماری پیوسته اجرا شده است.

وی افزود:هسته مرکزی این مجموعه در ۵ طبقه و سایر بلوک‌ها در یک طبقه احداث شده‌اند.

هوشیار ادامه داد: زیربنای این مجموعه فرهنگی و گردشگری، به سه هزار و هشتصد مترمربع می‌رسد و با بهره‌گیری از سازه‌ای بتنی و ستون‌هایی با طراحی ویژه، به یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های معماری منطقه تبدیل شده است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

هوشیار ادامه داد: باغشمال، این نام آشنا و خاطره‌انگیز، اکنون با اجرای فاز دوم توسعه خود، جانی دوباره گرفته است. محوطه‌سازی گسترده، کفسازی مسیرها، جدول‌گذاری، توسعه فضای سبز، نورپردازی محیطی و اجرای آبنماهای بزرگ و چشم‌نواز در ضلع‌های شمالی و جنوبی عمارت کلاه‌فرنگی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال، روحی تازه در کالبد این مجموعه تاریخی دمیده است.

شهردار تبریز افزود: در کنار این عمارت، المان «چشم تبریز» با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال چشم‌اندازی تازه به سیمای شهری بخشیده است؛ المانی مدرن و ماندگار که در دل پارک باغشمال، به نقطه‌ای برای تماشای زیبایی شهر، حضور شهروندان و ثبت خاطرات جمعی تبدیل خواهد شد.

شهردار تبریز تاکید کرد: در ادامه این مسیر، باغ کتاب کودک نیز در فضایی فرهنگی و خلاق، با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال درهای خود را به روی کودکان و خانواده‌ها می‌گشاید؛ مکانی برای رشد تخیل، آشنایی با کتاب و ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای نسل فردا. همچنین، احداث غرفه‌های غذا و راه‌اندازی رستوران پارک باغشمال، در مجموع با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال فضایی تازه برای حضور خانواده‌ها، گردشگران و رونق فعالیت‌های اجتماعی فراهم کرده است.

کد مطلب 6856044

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