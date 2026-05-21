در طرح رایگان روز ملی جمعیت چند نفر به سینما رفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سینماشهر، همزمان با روز ملی جمعیت (۳۰ اردیبهشت) خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیش‌تر می‌توانستند با مراجعه به سایت آی‌تیکت به صورت رایگان یکی از چهار فیلم «سفربه لیمونیا»، «افسانه سپهر»، «نیم‌شب» و «ژولیت و شاه» را تهیه کنند.

بر اساس این طرح ۵۲۰ سالن سینما در قالب ۲۰۵ سانس در سراسر کشور میزبان ۱۵ هزار و ۱۱۰ مخاطب شدند که شهر مشهد با ۳ هزار و ۳۶۶ مخاطب رتبه نخست، تهران با ۲ هزار ۴۳۸ مخاطب و قم با یک هزار و ۷۳۷ مخاطب در رتبه‌های بعدی استقبال خانواده‌های واجد شرایط قرار گرفتند.

در این طرح استان‌های خراسان رضوی، تهران و قم نیز در صدر فهرست استان‌های پیشرو در مشارکت طرح رایگان حضور خانواده‌های بیش از سه فرزند در سالن سینما به شمار رفتند.

همچنین مطابق آمار ثبت شده در سامانه سمفا فیلم‌های «سفر به لیمونیا» با ۴۹ درصد، «افسانه سپهر» با ۲۴ درصد، «نیم‌شب» با ۱۷ درصد و «ژولیت و شاه» با ۱۱ درصد مورد استقبال خانواده‌ها قرار گرفتند.