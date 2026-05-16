۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

اکران ویژه «نیم شب» در پل طبیعت تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، شامگاه گذشته ۲۵ اردیبهشت فیلم سینمایی «نیم شب» تازه ترین ساخته محمدحسین مهدویان به تهیه کنندگی حبیب اله والی نژاد و محصول موسسه تصویر شهر در اکرانی ویژه بر فراز پل طبیعت تهران به نمایش درآمد.

این اکران که با حضور محمدحسین مهدویان و حبیب اله والی نژاد برگزار شد، با استقبال مخاطبان همراه بود.

مهدویان در ابتدای این اکران ویژه در سخنانی بیان کرد: خیلی خوشحالم که در این جمع دوستانه و در حضور مردم تهران هستم. امیدوارم اگر انتخاب کردید که در این شب و روی پل طبیعت به تماشای فیلم «نیم شب» بنشینید، از تماشای آن لذت ببرید و برای شما تجربه شیرینی باشد. از صمیم قلب آرزو می کنم همیشه مردم این مملکت سربلند باشند.

در ادامه حبیب اله والی نژاد، تهیه کننده فیلم نیز گفت: فیلم سینمایی «نیم شب» حاصل تلاش یک گروه فداکار و همدل است. این فیلم وحدت و همدلی خوب مردم ایران را در روزهای ملتهب جنگ ۱۲ روزه به خوبی نمایش می دهد و تماشای آن در این روزهای سخت نبرد با دشمن متجاوز، پیام ایستادگی و مقاومت مردم ایران است.

این رویداد با همکاری مجموعه گردشگری عباس آباد برگزار شد. «نیم شب» با روایتی واقعی از جنگ ١٢ روزه، تاکنون با فروشی بیش از ٧ میلیارد تومان در گیشه سینماها، پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی سال جدید سینمای ایران لقب گرفته است.

این فیلم به نویسندگی مهدی یزدانی‌خرم و اعظم بهروز و محصول موسسه تصویر شهر که در چهل ‌و چهارمین جشنواره فیلم فجر، برنده سه سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری، بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم از نگاه ملی شد، توسط پخش بهمن سبز هم اکنون در سینماهای سراسر کشور در حال نمایش است.

کد مطلب 6831594
ندا زنگینه

