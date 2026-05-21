به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری در جریان سفر یک‌روزه خود به گلپایگان با اشاره به افتتاح مجتمع گردشگری در گلپایگان اظهار کرد: امروز روز خوشی برای ما در تقویم گردشگری ایران است، یک مجتمع بزرگ گردشگری با حضور یک سرمایه‌گذار وطن‌پرست و با غیرت افتتاح شد.

وی افزود:مجتمع گردشگری در زمینی به مساحت ۲۶ هزار و ۶۴۰ متر مربع و با زیربنای ۲۱ هزار و ۶۵۵ متر مربع احداث خواهد شد.

وی ادامه داد،برای این مجموعه کاربری‌هایی از جمله برگزاری مسابقات قهرمانی و بین‌المللی، سالن‌های همایش و غرفه‌های صنایع دستی پیش‌بینی شده است.

صالحی‌امیری با بیان اینکه همه ما به فرهنگ، تمدن و هویت گلپایگان احساس غرور می‌کنیم، تصریح کرد: در برابر شهدای این دیار در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان سر تعظیم فرود می‌آوریم و امنیت امروز کشور را مدیون خون شهدا و ایثار رزمندگان هستیم.

وی سرمایه را مقدس دانست و گفت: سرمایه‌گذار باید تقدیس شود و این نگاه باید در ایران به یک فرهنگ و گفتمان تبدیل شود، زیرا اگر قرار است توسعه در این سرزمین شکل بگیرد باید سرمایه‌گذاران را دعوت و حمایت کنیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: سرمایه وقتی حرکت می‌کند یعنی توسعه شکل گرفته و توسعه نیز به معنای اشتغال و امنیت است؛ بنابراین برای تداوم حیات جامعه ایران به توسعه و برای توسعه به سرمایه نیاز داریم.

وی در ادامه با تقدیر از سرمایه‌گذار این پروژه، خواستار همکاری همه مسئولان شهرستان برای تسریع در اجرای این مجموعه شد و گفت: فرماندار، مسئولان اداری، انتظامی، امنیتی، میراث فرهنگی و اعضای شورای اداری همکاری کنند تا این بنا هرچه سریع‌تر احداث شود؛ مجموعه‌ای که نه فقط برای گلپایگان بلکه برای همه ایران خواهد بود.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: وقتی گردشگران از سراسر کشور برای بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی گلپایگان به این شهرستان سفر می‌کنند، باید مکانی در شأن تاریخ و تمدن این دیار در اختیار آنان باشد.

وی با اشاره به وظیفه مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: هیچ‌کس حق ندارد برای خود دکان و بساطی جدا از مردم ایجاد کند، چرا که اگر امروز هویتی داریم از مردم است و باید قدردان مردمی باشیم که دشمن را در باتلاق گرفتار کردند و عزت و سربلندی را برای ایران به ارمغان آوردند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم گلپایگان گفت: مردم این دیار، مردمی نجیب، خونگرم و بافضیلت هستند و دولت وظیفه دارد برای صیانت از میراث فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع دستی این منطقه گام‌های جدی بردارد.