سید مسعود خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: گلپایگان یکی از شهرهای تاریخی و فرهنگی کشور است که در حوزه‌های علمی، آموزشی، هنری و مذهبی دارای پیشینه‌ای ارزشمند و شخصیت‌های برجسته‌ای است.

وی افزود: این شهرستان از گذشته در حوزه آموزش و تربیت معلم نیز جایگاه ویژه‌ای داشته و ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی فراوانی برای توسعه گردشگری در اختیار دارد.

نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود زیرساخت‌های گردشگری در منطقه گفت: یکی از مهم‌ترین نیازهای گلپایگان، ایجاد هتل و مراکز اقامتی در شأن مردم و گردشگران است، چرا که این شهرستان ظرفیت بالایی برای جذب مسافر و گردشگر دارد.

خاتمی خاطرنشان کرد: در کنار احداث هتل، توسعه مجتمع‌های تفریحی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله مطالبات جدی مردم منطقه است و امیدواریم با حمایت وزارت میراث فرهنگی، این پروژه‌ها با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

وی با اشاره به شرایط کشور و مقاومت مردم ایران در برابر فشارها و تهدیدها تصریح کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند در برابر سختی‌ها و فشارهای دشمنان ایستادگی می‌کنند و همین روحیه مقاومت، موجب اقتدار و عزت کشور شده است.