به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی عصر پنجشنبه در آیین تجلیل از گروه‌های جهادی فعال خراسان جنوبی اظهار کرد: اگر بخواهیم عصاره بسیج را که بر پایه مردم‌پایی، خاکی‌بودن، اخلاص و کار بی‌منت شکل گرفته است، مثال بزنیم، بی‌تردید حاج غلامرضا سلیمانی مصداق روشن این معناست.

وی بیان کرد: شهید غلامرضا سلیمانی مردی بود که چیزی برای خود نخواست و با روحیه‌ای خالص، در مسیر خدمت و پاسداری از ارزش‌ها حرکت کرد.

مسئول بسیج سازندگی همچنین با اشاره به نقش گروه‌های جهادی در بحران‌های مختلف تصریح کرد: مردمِ مبعوث‌شده در میدان‌های خدمت، از زلزله و کرونا گرفته تا کمک به جبهه مقاومت و حزب‌الله لبنان، همان بچه‌های جهادی هستند که عصاره واقعی ملت‌اند و باید به شرف و غیرت آنان درود فرستاد.

زهرایی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی گفت: امروز دشمن بیش از آنکه به قدرت نظامی خود تکیه کند، به ایجاد اختلاف و گسست اجتماعی در جامعه دل بسته است.

وی ادامه داد: مأموریت اصلی جهادگران در این شرایط، میدان‌داری برای وحدت ملی و انسجام اجتماعی است؛ باید در هر عرصه‌ای که توان و تخصص دارند، صدای بلند مردم و پرچم‌دار همبستگی باشند.

وی در پایان با دعوت به تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و رهبری تأکید کرد: امروز زمان بی‌تفاوتی نیست و جهادگران باید با حضور مؤثر و مسئولانه، نقش خود را در میدان‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی ایفا کنند.