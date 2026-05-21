تفنگدار سابق ارتش آمریکا: ترامپ باید به دار آویخته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلاس کن اوکیف فعال رسانه‌ای و تفنگ دار سابق ارتش آمریکا در مدرسه میناب با اشاره به تولید موشک‌های تاماهاوک در شهر توسان آریزونا، خطاب به حضار گفت: تصور کنید در توسان زندگی می‌کردید و فرزند داشتید و ایران شهرتان را بمباران و کودکانتان را به قتل می‌رساند، چه حسی پیدا می‌کردید؟ آیا باز هم گفتن مرگ بر ایران را کار اشتباهی می‌دانستید؟

وی گفت: چطور جرئت می‌کنید؟ به این لابی‌ها در اتاق جنگ یورش ببرید. یک واقعه تروریستی نام ببرید، فقط یک مورد، که جمهوری اسلامی ایران علیه شما انجام داده باشد. یک مورد هم وجود ندارد.

این نظامی سابق آمریکایی افزود: ما یک رئیس‌جمهور داریم که پرونده‌های اپستین را پوشش می‌دهد، کودکان را در مراسم شیطانی قربانی می‌کند و سلاخی می‌کند، من می‌گویم دونالد جی ترامپ باید به جرم خیانت، بر اساس قانون اساسی، به دار آویخته شود.