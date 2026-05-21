به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی، عصر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیّر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر با اشاره به موضوع مدیریت مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: با وجود جمعیت حدود ۹۰ میلیونی در کشور، میزان مصرف انرژی ما در برخی حوزه‌ها به اندازه چند کشور بزرگ اروپایی است که نشان‌دهنده وجود الگوهای مصرف نادرست در جامعه است.



فرماندار شهرستان دیّر افزود: اصلاح این روند نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده است و باید از ظرفیت روحانیون، وعاظ و تریبون‌های فرهنگی به‌ویژه در ایام پیش‌رو مانند ماه محرم برای آگاهی‌بخشی به مردم استفاده شود.



وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها نیز در این زمینه وظایفی دارند و می‌توانند با اقداماتی مانند استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای طرح‌های کاهش مصرف در زمان پیک بار، در مدیریت مصرف انرژی نقش‌آفرینی کنند.



فرماندار دیّر همچنین به برخی مشکلات زیرساختی در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در پی برخی حملات اخیر دشمن به زیرساخت‌های انرژی در استان، بخشی از ظرفیت تولید برق از مدار خارج شده است که این موضوع ضرورت صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف را بیش از پیش نشان می‌دهد.

اجرای طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن در شهرستان دیّر



وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن در شهرستان دیّر اشاره کرد و افزود: فاز نخست سایت آبدان در قالب ۵۰ قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن قرعه‌کشی و واگذار شده و فاز دوم نیز پس از تعیین واجدان شرایط واگذار خواهد شد.



سجادی با اشاره به برخی مشکلات فنی در سایت طرح جوانی جمعیت شهر بردستان گفت: در طراحی اولیه این سایت، برخی مسائل مربوط به هدایت آب‌های سطحی شهر در نظر گرفته نشده بود که باعث ایجاد مشکل شد و در حال حاضر با ورود دستگاه‌های مربوطه در حال رفع این مشکل هستیم.

پیام غدیر از مهم‌ترین پیام‌های تاریخ اسلام

وی با تأکید بر اهمیت تبیین واقعه غدیر اظهار کرد: پیام غدیر از مهم‌ترین پیام‌های تاریخ اسلام است و باید از ظرفیت منابر، محافل مذهبی و رسانه‌ها برای تبیین درست آن به‌ویژه برای نسل جوان استفاده شود.



فرماندار دییر همچنین با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: آزادسازی خرمشهر پس از ۵۷۸ روز اشغال، نتیجه رهبری داهیانه امام خمینی(ره) و اتحاد مردم و نیروهای مسلح بود که روحیه امید و خودباوری را در جامعه تقویت کرد.



وی با تأکید بر ثبت و حفظ آثار جنگ‌های اخیر افزود: آثار و نشانه‌های جنگ‌های اخیر نیز باید ثبت و حفظ شود تا به عنوان بخشی از تاریخ و روایت مقاومت برای نسل‌های آینده باقی بماند.



سجادی در پایان بر ضرورت حفظ اتحاد و همبستگی در جامعه تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ انسجام ملی هستیم و نباید اجازه داد اختلافات سیاسی یا جناحی به وحدت جامعه آسیب بزند.