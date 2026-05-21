  1. استانها
  2. مازندران
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

آبرسانی به شهر سورک در اولویت اجرا است

آبرسانی به شهر سورک در اولویت اجرا است

میاندورود - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: آبرسانی به سورک از دغدغه‌های ما بود و در اولویت اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده شامگاه پنجشنبه در نشست مسئولان شهرستان میاندورود با اشاره به اینکه چاه‌های کشاورزی را به مدار آوردیم تا کمیت را با نگاهی که به حوزه کیفی داریم احیا کنیم، افزود: در برخی مناطق آب استفاده می‌شود اما کنتور اصلاً وجود ندارد؛ حق ماست که قانون را حاکم کنیم.

برارزاده تأکید کرد: موضوع انشعابات غیرمجاز باید حل شود تا بتوانیم جشن آب را برگزار کنیم.

این مسئول با بیان اینکه آبرسانی به سورک از دغدغه‌های ما بود و در اولویت اجرا است، تصریح کرد: برای اجرای پروژه مخزن روستاهای اسرم، زید و ماکران پیمانکار انتخاب شده است.

برارزاده خاطرنشان کرد: بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه در مجموعه در حال انجام است که سرمایه‌گذاری بزرگی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6837224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها