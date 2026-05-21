آبرسانی به شهر سورک در اولویت اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده شامگاه پنجشنبه در نشست مسئولان شهرستان میاندورود با اشاره به اینکه چاه‌های کشاورزی را به مدار آوردیم تا کمیت را با نگاهی که به حوزه کیفی داریم احیا کنیم، افزود: در برخی مناطق آب استفاده می‌شود اما کنتور اصلاً وجود ندارد؛ حق ماست که قانون را حاکم کنیم.

برارزاده تأکید کرد: موضوع انشعابات غیرمجاز باید حل شود تا بتوانیم جشن آب را برگزار کنیم.

این مسئول با بیان اینکه آبرسانی به سورک از دغدغه‌های ما بود و در اولویت اجرا است، تصریح کرد: برای اجرای پروژه مخزن روستاهای اسرم، زید و ماکران پیمانکار انتخاب شده است.

برارزاده خاطرنشان کرد: بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه در مجموعه در حال انجام است که سرمایه‌گذاری بزرگی محسوب می‌شود.