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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۰۹

مدیرعامل آب وفاضلاب مازندران:

۴ حلقه چاه آب در تنکابن بهسازی شده است

۴ حلقه چاه آب در تنکابن بهسازی شده است

تنکابن - مدیر عامل آبفای مازندران گفت: چهار حلقه چاه آب با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال در تنکابن بهسازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه عملیات حفر یک حلقه چاه در زنگشا محله تنکابن با دبی ۴۰ لیتر بر ثانیه به پایان رسید، به بهره مندی ۴ چهار هزار خانوار از این پروژه آبرسانی اشاره و اضافه کرد: حفر یک حلقه چاه در زنگشامحله تنکابن در راستای افزایش منابع تأمین و پیشگیری از افت فشار و قطع آب به ویژه در پیک مصرف با توجه به توریستی بودن این شهر صورت گرفت.

به گفته برارزاده برای حفر چاه زنگشامحله تنکابن ۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت آبفا مازندران در خصوص پروژه‌های انجام شده در تنکابن افزود: چهار حلقه چاه با صرف ۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیز بهسازی شد که ۸۵ لیتر بر ثانیه افزایش دبی داشته است وحدود ۱۰ هزار خانوار از مزایای این پروژه‌ها بهره مند شده‌اند.

کد مطلب 5996540

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