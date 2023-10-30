۲۳۰۰ پروژه برای رفع تنش آبی در مازندران تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده بعدازظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح پروژه به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در شهرستان نکا با اشاره به تشریح بخشی از اقدامات صورت گرفته در تأمین آب شرب مشترکین مازندران به ویژه در مناطق روستایی و محروم افزود: در راستای تأمین آب شرب مشترکین، دو هزار و ۳۶۰ پروژه در کتابچه تنش آبی تعریف شد.

مدیرعامل آبفای مازندران با بیان اینکه در مسیر رفع کمبود آب مناطق روستایی از ظرفیت خیرین نیز بهره بردیم گفت: به همین دلیل مجمع خیرین آبرسان استان را تشکیل دادیم و علاوه بر خیرین استان، از بنیاد خیریه حاج ابراهیمی نیز کمک گرفتیم، امسال ۲۴۰ کیلومتر لوله از سوی این بنیاد اهدا شد.

برارزاده خاطرنشان کرد: چنانچه خیری برای طرح‌های آبرسانی زمینی اهدا کند، آن تأسیسات به نام خیر ثبت می‌شود.

وی در ادامه سخنانش به آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی در روستای کچپ محله نکا اشاره و تصریح کرد: در این طرح یک باب مخزن ۵۰۰ متر مکعبی، چهار عدد حوضچه پمپاژی به ظرفیت ۸۰ متر مکعب، ۷ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع احداث و نصب پمپ و منصوبات و نیز محوطه سازی و ساخت اتاقک انجام می‌شود.

مدیرعامل آبفای مازندران، اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح را ۱۳۰ میلیارد ریال و جمعیت برخوردار آن را ۷۲۰ نفر عنوان کرد.

وی همجنین با اشاره به افتتاح سامانه سامانه سنجش و پایش لحظه‌ای کلر و کدورت در تصفیه خانه آب شرب شهرستان کلاردشت به مناسبت هفته پدافند غیرعامل گفت: اجرای پدافند غیرعامل منجر به کاهش هزینه‌ها و خسارت‌های احتمالی می‌شود.

برارزاده با اشاره به راه اندازی سامانه برخط سنجش کلر و کدورت آب در تصفیه خانه کلاردشت افزود: هدف از اجرای آن اندازه گیری مستمر کلر آزاد باقیمانده، کدورت، هدایت الکتریکی، PH و میزان جریان است.