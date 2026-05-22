به گزارش خبرنگار مهر، ثبت درخواست انتقال دانشجویان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از امروز جمعه ۱ خرداد آغاز شد و تا ۱۵ خرداد ادامه دارد.

دانشجویان متقاضی می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع آموزشی دانشگاه، درخواست انتقال خود را ثبت کنند.

بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه نقل‌وانتقالات دانشجویان این دانشگاه، امکان ثبت درخواست انتقال تنها برای دانشجویان ترم دوم و بالاتر فراهم است.

دانشجویان واجد شرایط باید پیش از ثبت درخواست، آیین‌نامه نقل‌وانتقالات را در بخش انتقال سامانه جامع آموزشی به‌دقت مطالعه کرده و در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به ثبت و پیگیری درخواست خود اقدام کنند.