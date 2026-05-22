به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، در ادامه یورش‌های ارتش رژیم اسرائیل به مناطق مختلف کرانه باختری در شامگاه پنج‌شنبه، شماری از فلسطینی‌ها بر اثر شلیک گاز اشک‌آور دچار مصدومیت و حالت خفگی شدند.

این حملات هم‌زمان با بسته شدن برخی مسیرها و تشدید تدابیر نظامی در چند نقطه از کرانه باختری انجام شد.

همچنین خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا»، گزارش داد که نیروهای صهیونیست به شهرک بیت‌فجار در جنوب بیت‌لحم یورش بردند و با استقرار در مرکز این شهرک و شلیک گاز سمی و نارنجک صوتی، چند تن از شهروندان دچار مصدومیت و حالت خفگی شدند.

شاهدان نیز گفتند که نظامیان رژیم اسرائیل از خودروهای خود در خیابان‌های شهرک پیاده شدند و به تعقیب شهروندان پرداختند.

در شرق بیت‌لحم نیز ارتش رژیم اسرائیل ورودی اصلی شهرک زعتره را از سمت غرب با بلوک‌های سیمانی مسدود کرد؛ که این اقدام ، رفت‌وآمد و زندگی ساکنان را با اخلال مواجه ساخت.

در شمال کرانه باختری، نیروهای اسرائیلی به شهرک یعبد در جنوب جنین یورش بردند و چند خانه را بازرسی کردند.

رادیو دولتی «صدای فلسطین» نیز اعلام کرد که یورش‌ نیروهای صهیونیست شامل شهرک‌های عزون در شرق قلقیلیه، سالم در شرق نابلس و ابو فلاح در شرق رام‌الله نیز بوده است.

از آغاز تجاوز رژیم اسرائیل علیه نوار غزه در ۸ اکتبر ۲۰۲۳، کرانه باختری نیز به‌طور مداوم صحنه یورش، بازداشت و حملات نیروهای صهیونیست و شهرک‌نشینان بوده است.

بر اساس آمار رسمی فلسطینی، از آن زمان تاکنون ۱۱۶۲ فلسطینی در کرانه باختری شهید، حدود ۱۲ هزار و ۲۴۵ نفر زخمی و نزدیک به ۲۳ هزار نفر بازداشت شده‌اند.