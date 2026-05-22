یورش اشغالگران به کرانه باختری با گاز اشک آور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری از یورش‌های گسترده اشغالگران به کرانه باختری و استفاده نظامیان اسرائیلی از گاز اشک‌آور و بمب‌های صوتی خبر دادند.

در ادامه موج یورش‌های شبانه، نظامیان اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز جمعه مجموعه‌ای از عملیات‌های تهاجمی را در نقاط مختلف کرانه باختری انجام دادند که با پرتاب گاز اشک‌آور و بمب‌های صوتی همراه بود.

به گزارش منابع محلی، نظامیان اشغالگر اسرائیلی در جریان حمله به شهر دورا در جنوب الخلیل، به یک ساختمان مسکونی یورش برده و موجب ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان شدند.

همزمان، اردوگاه العروب در شمال الخلیل شاهد درگیری و استفاده گسترده اشغالگران از گاز اشک‌آور بود.

در جنین نیز یک منزل مسکونی هدف بازرسی و یورش صهیونیست‌ها قرار گرفت. همچنین در یطا و روستای المغیر در رام الله یورش‌های مشابهی گزارش شد.

در شمال کرانه باختری، روستای زواتا در نزدیکی نابلس نیز شاهد یورش نیروهای اشغالگر بود. منابع محلی از ادامه بازداشت‌ها و تشدید حملات در مناطق مختلف خبر می‌دهند.