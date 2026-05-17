به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، خالد خیاری معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه تاکید کرد، رژیم صهیونیستی بیش از ۴۰ هزار آواره فلسطینی را مجبور به ترک اردوگاه های شمال کرانه باختری کرده است.

وی اضافه کرد، سازمان ملل همچنان در حال مستند سازی این روند و تخریب منازل فلسطینی ها و گسترش شهرک سازی ها در کرانه باختری است.

خیاری بیان کرد، پیشتر دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده که تمام شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری از جمله در قدس شرقی مشروعیت قانونی نداشته و ساخت آنها نقض قوانین بین المللی به شمار می رود.

وی در خصوص نوار غزه نیز گفت، بیش از ۸۵ درصد از ساکنان این باریکه بر اثر اقدامات رژیم صهیونیستی آواره شده اند و اکثر آنها چندین نوبت آوارگی را تجربه کرده اند.