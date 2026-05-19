به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وبسایت صهیونیستی «سروگیم» فاش کرد که نهادهای امنیتی ارتش رژیم صهیونیستی هشدارهایی را خطاب به مقامات ارشد شهرکسازی و سران سیاسی این رژیم صادر کردهاند. این هشدار در پی تصمیم کابینه سیاسی و امنیتی تل آویو برای تصویب ایجاد و ساماندهی وضعیت حدود 40 شهرک جدید در کرانه باختری طرح شده است.
بر اساس گزارش خبرنگار شبکه «آی 24 نیوز»، ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داده است که قادر به تأمین حفاظت کافی برای شهرکهای جدید صهیونیستی در یک بازه زمانی معقول نخواهد بود.
این گزارش توضیح داد که این هشدار بر اساس برآوردهای عملیاتی است که نشان میدهد در صورت حمله به یکی از شهرکها از روستاهای فلسطینی همسایه، نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی برای رسیدن به محل و ارائه کمکهای پزشکی و عملیاتی به زمان زیادی نیاز خواهند داشت.
این گزارش همچنین اشاره کرد که نهادهای نظامی مستقیماً با نمایندگان شهرکنشینان تماس گرفته و خواستار تخلیه برخی نقاط شهرکسازی به دلیل نگرانیهای امنیتی مرتبط با آنها شدهاند.
بر اساس اعلام منابع آگاه، شخصیتهای مطرح شهرکنشینان صهیونیستی در کرانه باختری درخواستهای ارتش این رژیم را رد کرده و بر حفظ این نقاط به همان شکل اصرار ورزیدهاند.
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که تنشهای امنیتی در کرانه باختری، همزمان با ادامه گسترش شهرکسازی و اختلافات در داخل محافل امنیتی رژیم صهیونیستی در مورد توانایی تأمین امنیت شهرکهای جدید و جلوگیری از وقوع عملیات جدید شبیه عملیات هفتم اکتبر تشدید شده است.
