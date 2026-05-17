شهادت ۲۴۴ کودک فلسطینی در کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، «عاید ابوقطیش» فعال حقوق بشری فلسطینی روز یکشنبه گفت: شمار کودکانی که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در کرانه باختری اشغالی، از جمله قدس شرقی، به دست نیروهای اسرائیلی شهید شده‌اند، به ۲۴۴ نفر رسیده است.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی تصریح کرد که نبود پاسخ‌گویی و بی‌نتیجه ماندن تحقیقات، باعث شده نظامیان اسرائیلی با سهولت بیشتری به سوی کودکان فلسطینی تیراندازی کنند.

ابوقطیش با اشاره به آمار قربانیان گفت: از اکتبر تا پایان سال ۲۰۲۳، ۸۱ کودک فلسطینی در کرانه باختری شهید شدند؛ آماری که به گفته او به معنای کشته شدن روزانه یک کودک در آن بازه زمانی است.

وی افزود: در سال ۲۰۲۴ نیز ۹۳ کودک فلسطینی دیگر جان خود را از دست دادند و از آغاز سال ۲۰۲۵ تا کنون نیز ۷۰ کودک فلسطینی شهید شده‌اند؛ به طور متوسط هفته‌ای یک کودک.

این فعال حقوق بشری تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی در بسیاری از موارد نه‌ تنها به سوی کودکان شلیک می‌کنند، بلکه از رسیدن آمبولانس‌ها و خانواده‌ها به مجروحان برای امدادرسانی نیز جلوگیری می‌کنند؛ موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد هدف از این تیراندازی‌ها، کشتن است نه مهار خطر.

درهمین حال، «جیمز الدر» سخنگوی یونیسف، ۱۳ مه اعلام کرد: کودکان فلسطینی بهای سنگینی در نتیجه تشدید عملیات نظامی و حملات شهرک‌نشینان در سراسر کرانه باختری اشغالی می‌پردازند.

او گفت از ژانویه ۲۰۲۵ تا ۱۳ مه، ۷۰ کودک فلسطینی شهید شده‌اند که ۹۳ درصد آنان بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی جان باخته‌اند.

ابوقطیش همچنین اشاره داشت: مقام‌های اسرائیلی درباره کشتار کودکان فلسطینی تحقیقات جدی انجام نمی‌دهند و حتی در موارد اندکی که پرونده‌ای گشوده می‌شود، هیچ نظامی به دلیل این جنایت‌ها محکوم نمی‌شود.

به گفته او، این وضعیت نشان‌دهنده آن است که مسئله فقط به رفتار فردی سربازان مربوط نیست، بلکه با دستورالعمل‌ها و ضوابط شلیک نیز ارتباط دارد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت کودکان فلسطینی در کرانه باختری هشدار داد که حق آموزش آنان نیز به‌شدت نقض می‌شود و رفت‌وآمد روزانه آنان به مدارس به «سفری پرخطر» تبدیل شده است؛ زیرا مدارس و مسیرهای منتهی به آنها بارها هدف حملات ارتش اسرائیل یا شهرک‌نشینان قرار گرفته‌ اند.

او افزود: کودکان فلسطینی افزون بر خطر کشته شدن، با بازداشت، شکنجه و بدرفتاری در بازجویی‌ها نیز مواجه‌اند و بخش قابل توجهی از آنان تحت بازداشت اداری، یعنی بدون تفهیم اتهام، نگهداری می‌شوند.

بر اساس آمار رسمی فلسطینی، از زمان آغاز جنگ غزه در ۸ اکتبر ۲۰۲۳، حملات ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان در کرانه باختری به شهادت ۱۱۶۲ فلسطینی، زخمی شدن حدود ۱۲ هزار و ۲۴۵ نفر و بازداشت نزدیک به ۲۳ هزار نفر منجر شده است.



