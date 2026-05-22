۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۷

شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان به ۳۰۸۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از دوم مارس تاکنون به ۳۰۸۹ شهید و ۹۳۹۷ زخمی رسیده است.

این وزارتخانه تاکید کرد که همزمان با ادامه حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان با وجود برقراری آتش‌بسی شکننده، هر روز شماری از شهروندان لبنانی شهید یا زخمی می‌شوند.

بر اساس این گزارش، در پی حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف بیمارستان «تبنین» در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان، ۹ نفر زخمی شدند.

در همین حال، حزب ‌الله اعلام کرد در واکنش به حملات و تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی به خاک لبنان، ۱۶ عملیات نظامی علیه تجمعات و خودروهای نظامی ارتش اشغالگر در جنوب لبنان انجام داده است.

