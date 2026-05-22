حمله حزب الله به گنبد آهنین و زخمی شدن ۸ صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه گنبد آهنین را در پادگان برانیت ارتش صهیونیستی با پهپادهای انتحاری خود هدف قرار داده است.

حزب الله همچنین اعلام کرد که یک نفربر اسرائیلی را با این پرنده‌های کشنده در سایت نظامی الراهب هدف قرار داده است.

از سوی دیگر رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که در حمله حزب الله با ریزپرنده‌های انتحاری به پادگان ارتش صهیونیستی، دست‌کم ۸ نظامی دچار مصدومیت شدید و سطحی شده‌اند.

رسانه های عبری زبان همچنین از فعال شدن آژیرهای هشدار در دو شهر مرگلیوت و مسگاو عام خبر دادند.