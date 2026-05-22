۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۵

دو نماینده کردستان به اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان دعوت شدند

سنندج- دو نماینده از استان کردستان در مرحله ششم اردوی انتخابی و آماده‌سازی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان کشور برای حضور در رقابت‌های آسیایی ۲۰۲۶ چین، به میزبانی تهران حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله ششم اردوی انتخابی و آماده‌سازی تیم ملی ژیمناستیک هنری رده سنی جوانان کشور با حضور ۶ ژیمناست در سالن خانه ژیمناستیک شهید شیرودی تهران آغاز شده است.

این اردو با هدف آماده‌سازی و تعیین ترکیب نهایی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی ۲۰۲۶ چین برگزار می‌شود و تا هشتم خردادماه ادامه خواهد داشت.

در این مرحله از اردو، «سیدامید شیخ احمدی» مربی و داور کردستانی، به عنوان مربی و آنالیزور تیم ملی حضور دارد و «راهین حسین‌پناهی» نیز به عنوان ورزشکار، نماینده استان کردستان در جمع اردونشینان تیم ملی است.

