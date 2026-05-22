صدور بیش از ۱۱۲ هزار گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله‌

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به اجرای مصوبه قانونی کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت از ۱۸ به ۱۶ سال، اظهار کرد: این طرح در حال حاضر به‌صورت پایلوت در تهران در حال اجراست و تاکنون بیش از ۱۱۲ هزار گواهینامه برای متقاضیان ۱۶ ساله صادر شده است.

وی افزود: اجرای این طرح، آغاز یک مسیر مهم برای قانونمند کردن حضور نوجوانان و جوانان در حوزه استفاده از موتورسیکلت به شمار می‌رود، چراکه بخش قابل توجهی از نوجوانان به استفاده از این وسیله نقلیه علاقه‌مند هستند و لازم است این موضوع در چارچوب قانون و آموزش‌های لازم مدیریت شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه موتورسیکلت‌ها سهم قابل توجهی در آمار تصادفات کشور دارند، تصریح کرد: حدود ۱۵ درصد متوفیان حوادث جاده ای بوده و نزدیک به ۳۵ درصد از تصادفات فوتی داخل شهر مربوط به موتورسواران است، آماری نگران‌کننده که ضرورت توجه جدی به آموزش، رعایت قوانین و ارتقای فرهنگ رانندگی در این حوزه را دوچندان می‌کند.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: هیجانات دوره نوجوانی و جوانی، در کنار برخی رفتارهای پرخطر، می‌تواند احتمال وقوع حوادث را افزایش دهد و به همین دلیل نقش خانواده‌ها در کنترل، هدایت و نظارت بر رفتار فرزندان بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

وی تأکید کرد: خانواده‌ها باید از همان ابتدای مسیر، موضوع آموزش، توصیه‌های ایمنی، رعایت مقررات و پایش رفتار فرزندان خود را جدی بگیرند تا استفاده از موتورسیکلت به‌صورت ایمن، سالم و قانونمند انجام شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از خانواده‌ها خواست تا پیش از دریافت رسمی گواهینامه، از در اختیار قرار دادن موتورسیکلت به فرزندان خود خودداری کنند و گفت: با توجه به شرایط آب‌وهوایی و افزایش تمایل نوجوانان به استفاده از موتورسیکلت در این ایام، ضروری است خانواده‌ها اجازه رانندگی بدون گواهینامه را به فرزندان خود ندهند تا شاهد کاهش حوادث و آسیب‌های ناشی از رانندگی غیرمجاز باشیم.