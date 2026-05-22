طاهره جولانی مدیر گروه کارآفرینی و کسب‌وکار رادیو اقتصاد، با اشاره به شرایط متغیر بازار و تاثیر مستقیم آن بر زندگی روزمره مردم به خبرنگار مهر بیان کرد: در ماه‌های اخیر، نوسانات قیمت‌ها و تغییرات مداوم بازار، نیاز مخاطبان به دریافت اخبار موثق، سریع و قابل اعتماد را بیش از گذشته افزایش داده است.

وی افزود: «رادیو بازار» تلاش می‌کند اطلاعات مورد نیاز مردم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به زبانی ساده و قابل فهم در اختیار مخاطبان قرار دهد تا شهروندان بتوانند با آگاهی بیشتری وضعیت بازار را دنبال کنند.

مدیر گروه کارآفرینی و کسب‌وکار رادیو اقتصاد با تاکید بر اهمیت شفافیت در بازار گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه، ایجاد شفافیت و کاهش ابهامات در حوزه قیمت کالاهای اساسی است. مردم باید بدانند تغییرات بازار بر چه اساسی رخ می‌دهد و چه عواملی در افزایش یا کاهش قیمت‌ها نقش دارند.

جولانی ادامه داد: در این برنامه تلاش شده است تا آخرین اخبار مربوط به بازار کالاهای اساسی، محصولات مصرفی خانوار، تغییرات قیمت و تصمیمات مرتبط با حوزه تنظیم بازار به صورت لحظه‌ای و مستند در اختیار شنوندگان قرار گیرد.

وی درباره ساختار محتوایی «رادیو بازار» توضیح داد: در این برنامه علاوه بر ارائه گزارش‌های لحظه‌ای از وضعیت بازار، از مسئولان، کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تجارت و توزیع نیز دعوت می‌شود تا درباره مهم‌ترین مسائل روز بازار توضیح دهند و به سوالات و دغدغه‌های مردم پاسخ دهند.

جولانی یادآور شد: این برنامه با رویکردی اطلاع‌رسانی، سعی دارد پلی میان مردم، مسئولان و فعالان اقتصادی ایجاد کند تا مخاطبان بتوانند تصویری روشن‌تر از وضعیت بازار و روند قیمت‌ها داشته باشند.

مدیر گروه کارآفرینی و کسب‌وکار رادیو اقتصاد تاکید کرد: آگاهی اقتصادی یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه است و رسانه‌ها در این زمینه نقش مهمی برعهده دارند. «رادیو بازار» نیز با تمرکز بر اطلاع‌رسانی دقیق و سریع، به دنبال آن است که مخاطبان بتوانند تصمیم‌های اقتصادی و معیشتی خود را آگاهانه‌تر اتخاذ کنند.

وی در پایان عنوان کرد: رادیو اقتصاد همواره تلاش کرده در کنار مردم باشد و با پرداختن به موضوعات روز اقتصادی، نقش موثری در افزایش آگاهی عمومی ایفا کند و «رادیو بازار» نیز در همین مسیر طراحی و تولید شده است.

برنامه «رادیو بازار» هر روز ساعت ۹:۳۰ صبح از رادیو اقتصاد پخش می‌شود و تازه‌ترین تحولات بازار و قیمت‌ها را در اختیار شنوندگان قرار می‌دهد.