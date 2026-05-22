۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۱

برگزاری ۴۲ نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان ایلامی در عراق

ایلام - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام گفت: طی یک سال گذشته ۴۲ نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان ایلامی در عراق برگزار شده است.

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند روبه‌رشد توسعه گردشگری در استان اظهار کرد: سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر تعداد گردشگران ورودی به ایلام بودیم که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان است.

وی با تأکید بر نقش صنایع دستی در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار صنعتگر در رشته‌های مختلف صنایع دستی استان مشغول به فعالیت هستند که این میزان، ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه تولید، کارآفرینی و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام با اشاره به اهمیت مرز بین‌المللی عراق در توسعه بازارهای هدف تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت مرزی، طی سال گذشته ۴۲ نمایشگاه صنایع دستی در شهرهای مختلف عراق برگزار شد که این اقدام نقش مؤثری در معرفی هنرهای بومی ایلام، توسعه صادرات و جذب گردشگر خارجی داشته است.

شریفی ادامه داد: برنامه‌های آتی این اداره‌کل بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت هدفمند از صنعتگران و گسترش بازارهای صادراتی صنایع دستی متمرکز خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند، ایلام به یکی از قطب‌های مهم گردشگری و صنایع دستی در منطقه تبدیل شود و زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم استان از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

