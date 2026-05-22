یازدهمین دوره مسابقات قرآن،عترت و نماز فرهنگیان استان زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسمعلی قنبری، گفت: یازدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان استان زنجان با استقبال گسترده معلمان و فرهنگیان استان برگزار شد و مرحله منطقهای این رقابتها با معرفی راهیافتگان به مرحله استانی به پایان رسید.
قنبری، معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به روند برگزاری این مسابقات اظهار داشت: این دوره از رقابتها ه پس از انجام ارزیابیهای اولیه، تعداد ۱۴۰ نفر از برگزیدگان مرحله منطقهای موفق شدند مجوز حضور در رقابتهای استانی را کسب کنند.
وی با بیان اینکه مرحله استانی این مسابقات با هدف تقویت فعالیتهای قرآنی در میان جامعه فرهنگیان برگزار میشود، افزود: فرایند داوری آثار و ارزیابی شرکتکنندگان در مرحله استانی آغاز شده است و پس از بررسی دقیق آثار توسط داوران، نتایج نهایی این مرحله طی هفته آینده اعلام خواهد شد.
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش استان زنجان با تأکید بر جایگاه مهم فعالیتهای قرآنی در نظام تعلیم و تربیت تصریح کرد: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن و معارف اهلبیت علیهمالسلام در مدارس یکی از اولویتهای مهم حوزه پرورشی است و برگزاری چنین برنامههایی میتواند زمینه انس بیشتر فرهنگیان و به تبع آن دانشآموزان با آموزههای نورانی قرآن کریم را فراهم کند.
قنبری در ادامه خاطرنشان کرد: حضور پرشور فرهنگیان در این مسابقات نشاندهنده توجه ویژه جامعه فرهنگی به فعالیتهای دینی و قرآنی است و امیدواریم با استمرار این برنامهها، شاهد گسترش هرچه بیشتر فرهنگ قرآنی در محیطهای آموزشی باشیم.
وی گفت: مسابقات رشته حفظ قرآن کریم نیز بهصورت حضوری در نیمه نخست تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد و تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب و باشکوه این بخش از رقابتها پیشبینی شده است.
