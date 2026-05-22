به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز فتحی در جلسه تخصصی معاونان آموزش ابتدایی و کارشناسان مناطق استان که با حضور مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه آموزش مناطق عشایری و روستایی، اظهار داشت: آموزگاران و کادر آموزشی مناطق عشایری، با وجود محدودیتهای زیرساختی، با روحیهای جهادی و ایثارگرانه مسیر آموزش را زنده نگه داشتهاند و مدارس عشایری زنجان به نماد عدالت آموزشی تبدیل شدهاند.
وی با اشاره به اهمیت استمرار آموزش در همه شرایط، تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده در مناطق استان، تداوم فرآیند آموزش در بسترهای متنوع و انعطافپذیر بوده است؛ بهگونهای که در بسیاری از مناطق، از ظرفیت مساجد، کتابخانهها و حتی فضاهای باز روستایی برای آموزش دانشآموزان استفاده شده تا فرآیند یادگیری متوقف نشود و زمینه کاهش ترک تحصیل و افزایش مشارکت دانشآموزان فراهم گردد.
فتحی با تأکید بر ضرورت کاهش شکاف آموزشی و دیجیتال در مناطق محروم خاطرنشان کرد: برای دانشآموزانی که دسترسی مناسب به اینترنت ندارند، بستههای آموزشی، فیلمهای تدریس و درسنامههای ویژه تهیه و ارسال شده است تا هیچ دانشآموزی به دلیل موقعیت جغرافیایی از آموزش باز نماند. این اقدامات با همراهی راهبران آموزشی و معلمان جهادی استان انجام شده و هدف اصلی آن ایجاد فرصت برابر آموزشی برای تمامی دانشآموزان است.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اهمیت هویتبخشی فرهنگی در مدارس افزود: فعالیتهای علمی، تربیتی و فرهنگی در برنامههای گروهی که با همکاری معاونت ابتدایی و سرگروههای آموزشی برگزار میشود، نقش مؤثری در افزایش نشاط، آرامش روانی و انگیزه تحصیلی دانشآموزان داشته است. وی تأکید کرد شعار «ایران توانا با دانشآموزان دانا» بهعنوان یکی از محورهای تربیتی، با هدف ارتقای توانمندی علمی و تقویت هویت ملی در مدارس دنبال میشود.
فتحی با بیان اینکه بررسی مستمر وضعیت تحصیلی دانشآموزان و شناسایی نقاط ضعف آموزشی، یکی از اولویتهای جدی آموزش ابتدایی استان است، گفت: وضعیت آموزشی مدارس مناطق مختلف بهصورت دورهای توسط راهبران آموزشی و گروههای تخصصی رصد میشود که این نظارت مستمر به شفافیت، پاسخگویی و تصمیمگیری دقیقتر کمک شایانی کرده است.
وی با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی فرهنگیان استان اظهار داشت: موفقیت برنامههای آموزشی در مناطق عشایری، روستایی و شهری بدون تلاش و روحیه ایثارگری آموزشی معلمان، کارشناسان و مدیران مدارس امکانپذیر نبود و بسیاری از دستاوردهای آموزشی امروز استان، حاصل همین مجاهدتهاست.
