سیل تاکسی روباتیک وایمو را با خود برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، خودروهای خودران با گذر زمان توانمندتر می شوند اما همچنان احتمال زیادی دارد در مقابل طبیعت مقاومت کنند.

وایمو سرویس های تاکسی روباتیک را در دومین شهر آمریکا به دلیل مشکلات مرتبط با بارش و سیل متوقف کرد.

طبق گزارش ها پس از آنکه یکی از خودروهای خودران وایمو در حال تردد دریکی از خیابان های سیل زده در آتلانتا مشاهده و پس از حدود یک ساعت گیر، وایمو عملیات هایش در این شهر را متوقف کرد.

این خبر در حالی منتشر می شود که زیر مجموعه گوگل به طور موقت عملیات هایش را هفته گذشته در سن آنتونیو متوقف کرد و فراخوانی داوطلبانی برای حدود چهار هزار تاکسی روباتیک صادر کرد.

این شرکت اعلام کرده بود مشغول آماده سازی یک وصله نرم افزاری OTA برای ترمیم ناتوانی خودرو در تشخیص آن است که چه زمانی یک منطقه بیش از حد سیل‌زده به حساب می آید و رانندگی در آن ایمن نیست.

این اقدام در واکنش به آن انجام شده که یکی از وسایل نقلیه خالی آن وارد شهر تگزاس و سپس در سیل غرق شد.

یک وصله نرم افزاری دیگر که اخیرا صادر شده بود، قرار بود محدودیتی بر نزدیک شدن خودروهای خودران وایمو به جاده هایی با ریسک بالای جاری شدن سیل در زمان های خاصی اعمل شود. اما این به روز رسانی به اندازه کافی موثر نبود تا از رویداد اخیر که در آتلانتا رخ داده، جلوگیری کند.

وایمو اعلام کرد طوفان های محلی چنان شدید هستند که قبل از صدور هشدار توسط سرویس ملی آب وهوای آمریکا، سیل رخ داده است. همچنین این شرکت مشغول توسعه نرم افزار خود برای بهبود عملکرد در شرایط چالش برانگیز است.

یک سخنگوی وایمو در این باره می گوید: ایمنی اولویت اصلی وایمو برای رانندگان و هرکسی است که در جاده تردد می کند. طی بارش شدید در آتلانتا یک خودروی خودران خالی وایمو با جاده ای سیل زده برخورد کرد و متوقف شد. این وسیله نقلیه از صحنه مذکور خارج شد.

هیچ گونه جراحتی در نتیجه رویدادهای مرتبط با سیل اخیر گزارش نشده است.