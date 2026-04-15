خودروهای خودران وایمو به لندن رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این شرکت متعلق به آلفابت از مدتها قبل برای رسیدن به چنین لحظه ای فعالیت کرده است. کارمندان وایمو در ابتدا بااین خودروها را به طور دستی در نقاط مختلف نقشه شهر حرکت کردند و سپس تست خودرانرا آغاز کردند.هم اکنون یک ناوگان شامل ۱۰۰ خودروی برقی جاگوارآی -پیس به سیستم خودران وایمومجهز شده اند که یک اپراتور انسانی ایمنی نیز پشت فرمان آنها حضور دارد. اینزیرمجموعه گوگل خودروهایش را در منطقه ۱۰۰ مایل مربعی از شهر آزمایش می کند.

دیمیتری دولگوف مدیرعامل وایمو در پستی در لینکدین نوشت: دولت باید در مرحله نخست قوانین برنامه آزمایشی را نهایی کند تا خودروهای خودران ما بتوانند به طور کاملا خودران فعالیت کنند. ما با نهادهای نظارتی همکاری نزدیکی خواهیمداشت تا اطمینان حاصل کنیم خدمات ما به حداکثر تعداد ممکن از ساکنان لندن می‌رسد.

وی در ادامه نوشت: هوش مصنوعی محرک اصلی به خوبیدر حال تعمیم است. آزمایش خودران اکنون با متخصصانی که پشت فرمان هستند در حال انجام است و همزمان ما بر ظرافت‌های محلی مسلط می شویم و عملکرد را در جاده‌های انگلیس اعتبارسنجی می‌کنیم. وایمو در پست دیگری درلینکدین اعلام کرد با استخدام نیروهای محلی و ایجاد چند مرکز سرویس در سراسر لندن در انگلیس سرمایه گذاری می کند. همچنین این شرکت اعلام کرد با سرویس های اضطراری همکاری می کند و همزمان بنیان ها برای گسترش کسب وکارش در اروپا را می سازد. اگر این شرکت استراتژی معمول خود را دنبال کند، به تدریج تست خودروی بدون راننده را انجام می دهد و قبل از ارائه سرویس برای عموم مردم، به کارمندانش اجازه آزمایش سرویس را می دهد.

برنامه های وایمو برای راه اندازی سرویس هایش در ۲۰۲۶ میلادی به نهایی شدن فرایند تایید این عملیات هاتوسط دولت انگلیس بستگی دارد.