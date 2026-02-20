به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی وی اعلام کرد: با توجه به گفت‌وگو با ذی‌نفعان، از جمله نمایندگان مجلس قانون‌گذاری، مشخص شد حمایت لازم برای پیشبرد این پیشنهاد وجود ندارد.

این تصمیم مانعی برای Waymo، زیرمجموعه خودروهای خودران گوگل، به شمار می‌رود؛ شرکتی که در آگوست ۲۰۲۵ نخستین مجوز خود را برای آغاز آزمایش خودروهای خودران در شهر نیویورک دریافت کرد؛ البته با الزام حضور یک راننده آموزش‌دیده پشت فرمان.

این واحد در حال حاضر هر هفته حدود ۴۰۰ هزار سفر خودران را برای عموم مردم در منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو، لس‌آنجلس، فینیکس، آستین، آتلانتا و چند شهر دیگر فراهم می‌کند و امیدوار بود با تثبیت حضور خود در بازار تاکسی‌های روباتیک، به کاربران بیشتری دست یابد.

سخنگوی وایمو در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هرچند از تصمیم فرماندار ناامید شده‌ایم، اما همچنان متعهد به ارائه خدمات در نیویورک هستیم و برای پیشبرد این موضوع با مجلس قانون‌گذاری ایالتی همکاری خواهیم کرد.»

این شرکت همچنین اعلام کرد در صورت تمدید نشدن مجوز، مجوز آزمایش خودروهای خودران آن در نیویورک در تاریخ ۳۱ مارس منقضی می‌شود. در حال حاضر نیز وایمو مجاز به ارائه خدمات حمل‌ونقل بدون راننده و دریافت کرایه در این شهر نیست.

تجاری‌سازی خودروهای خودران همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است، زیرا پس از چند حادثه، این فناوری تحت نظارت و بررسی دقیق نهادهای ایمنی قرار گرفته است. ماه گذشته نیز یکی از خودروهای خودران وایمو در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی در سانتامونیکا، کالیفرنیا، با دختری نوجوان برخورد کرد که به جراحات جزئی او انجامید و به دنبال آن، تحقیقات از سوی نهادهای آمریکایی آغاز شد.