به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت بایدو قصد دارد، مشروط بر اینکه تمامی الزامات ایمنی و مقررات قانونی رعایت و تأیید شوند، تا اوایل سال ۲۰۲۷ خدمات مشترک خود را به‌صورت منظم و کاملا بدون راننده راه‌اندازی کند.

شرکت چینی اعلام کرده سرویس مذکور قرار است بزرگترین عملیات حمل ونقل عمومی خودکار اروپا در نوع خود باشد. سرویس مذکور با استفاده از خودروهای کاملا برقی RT۶ «آپولو گو» ارائه می شود که هر وسیله نقلیه قادر به حمل سه مسافر است و بیش از ۳۰ حسگر دارد. به گفته بایدو سرویس های AmiGo از طریق یک اپ مخصوص قابل رزرو هستند.

سطح خودرانی چهار به وسایل نقلیه امکان می دهد در شرایطی خاص بدون حضور راننده حرکت کنند. بایدو سال گذشته از شراکت خود «پست باس» خبر داد که نشان دهنده افزایش تلاش های شرکت چینی در حوزه خودروهای خودران است.

بایدو به عنوان اپراتور موتورجستجوی برتر چین، تمرکز خود روی فناوری های هوش مصنوعی و خودروهای خودران را افزایش داده و همزمان کسب وکار موتورجستجوی مبتنی بر تبلیغات خود را به دلیل ضعیف تر شدن اقتصاد کشور، کندتر کرده است.