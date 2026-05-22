علی اصغر دریایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین رویداد گفتوگومحور مشاغل خانگی حوزه فرهنگ، هنر و رسانه از ۱۸ تا ۲۰ خردادماه به میزبانی شهرهای سنندج، سقز و مریوان برگزار میشود.
وی با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از کسبوکارهای خانگی افزود: هدف اصلی حمایت از مشاغل خانگی بهویژه در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه، تحقق اقتصاد فرهنگ و ارتقای معیشت فعالان و پدیدآورندگان محصولات فرهنگی و هنری است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با استقبال از طرح «هزار میدان، هزار بازار» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان کرد: اجرای موفق این طرح نیازمند تدوین پیوست فرهنگی متناسب با زیستبوم و ظرفیتهای هر استان است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کردستان ادامه داد: این رویداد در سه محور «میز اقتصاد هنر»، «تبلیغات فرهنگ کار و تلاش» و «ارتباطات و صادرات فرهنگی» برگزار خواهد شد و هدف آن تقویت حضور محصولات فرهنگی و هنری استان در بازارهای فرامنطقهای و افزایش ارزش افزوده، بهویژه در حوزه کسبوکارهای دیجیتال است.
دریایی با اشاره به حضور نهادهای مرتبط در این برنامه افزود: از مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و صندوق اعتباری هنر برای حضور در این رویداد دعوت شده تا زمینه دستیابی به ادبیات مشترک در حوزه تقویت اقتصاد هنر فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: فرمانداران شهرستانهای میزبان، شهرداران و مدیران کل آموزش فنی و حرفهای و میراث فرهنگی از جمله مشارکتکنندگان این رویداد خواهند بود.
