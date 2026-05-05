علی‌اصغر دریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری رویداد فرهنگی، هنری و ادبی «هه‌نگاوی نیشتمان» در استان کردستان خبر داد و اظهار کرد: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان با رصد فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی، آثار تولیدی با موضوعاتی همچون جنگ رمضان، وطن‌دوستی و رهبر شهید را شناسایی و از پدیدآورندگان این آثار تقدیر خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت «جنگ روایت‌ها» در فضای فرهنگی امروز افزود: رویداد «هه‌نگاوی نیشتمان» در واقع شمارش گام‌های هنرمندان، نویسندگان و ادیبان ایران‌زمین است که در عرصه فرهنگ و هنر گرد هم می‌آیند تا با تولید و عرضه آثار فاخر، نقش‌آفرینی خود را در این میدان تقویت کنند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان ادامه داد: این رویداد همزمان با نخستین سالروز شهادت قائد امت و با هدف شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات فرهنگی و هنری کشور برگزار می‌شود و می‌تواند بستری برای هم‌افزایی اهالی فرهنگ و هنر فراهم کند.

دریایی همچنین با ابراز خرسندی از نام‌گذاری ۲۲ گولان (اردیبهشت) به عنوان روز استان کردستان در ضمیمه تقویم رسمی کشور گفت: دبیرخانه رویداد «هه‌نگاوی نیشتمان» نیز در همین روز افتتاح خواهد شد تا آغازگر مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی در سطح استان باشد.