کاهش ۳.۵۹ دلاری قیمت نفت سبک و سنگین ایران در بازار اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها در دو روز اخیر است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط سایت اویل پرایس، نفت سبک ایران (Iran Light) برای تحویل به شمال غرب اروپا ۱۰۴.۶۹ دلار و برای تحویل به منطقه مدیترانه ۱۰۴.۰۴ دلار ثبت شده است که به ترتیب ۳.۵۹ دلار کاهش قیمت داشته‌اند.

همچنین قیمت نفت سنگین ایران (Iran Heavy) نیز با روندی مشابه مواجه شده است. این نوع نفت برای تحویل به شمال غرب اروپا ۱۰۲.۷۹ دلار و برای تحویل به مدیترانه ۱۰۱.۸۹ دلار ارزش‌گذاری شده که هر دو با کاهش ۳.۵۹ دلاری نسبت به روزهای قبل همراه بوده‌اند.

گفتنی است تمامی این قیمت‌ها با تأخیر دو روزه منتشر شده و درصد کاهش قیمت نفت سبک و سنگین ایران بین ۳.۳۲ تا ۳.۴۰ درصد متغیر بوده است.