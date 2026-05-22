۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

کاهش ۳.۵۹ دلاری قیمت نفت سبک و سنگین ایران در بازار اروپا

داده‌های اویل پرایس نشان می‌دهد قیمت نفت سبک و سنگین ایران برای تحویل به دو منطقه شمال غرب اروپا و مدیترانه، طی دو روز اخیر با کاهشی ۳.۵۹ دلاری همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها در دو روز اخیر است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط سایت اویل پرایس، نفت سبک ایران (Iran Light) برای تحویل به شمال غرب اروپا ۱۰۴.۶۹ دلار و برای تحویل به منطقه مدیترانه ۱۰۴.۰۴ دلار ثبت شده است که به ترتیب ۳.۵۹ دلار کاهش قیمت داشته‌اند.

همچنین قیمت نفت سنگین ایران (Iran Heavy) نیز با روندی مشابه مواجه شده است. این نوع نفت برای تحویل به شمال غرب اروپا ۱۰۲.۷۹ دلار و برای تحویل به مدیترانه ۱۰۱.۸۹ دلار ارزش‌گذاری شده که هر دو با کاهش ۳.۵۹ دلاری نسبت به روزهای قبل همراه بوده‌اند.

گفتنی است تمامی این قیمت‌ها با تأخیر دو روزه منتشر شده و درصد کاهش قیمت نفت سبک و سنگین ایران بین ۳.۳۲ تا ۳.۴۰ درصد متغیر بوده است.

کد مطلب 6837452
طیبه بیات

    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      اتفاقا راهکار مقابله با بستن ان تنگه همین است که نفت ما را بی ارزش کنند انوقت خودشان اتوماتیک وار انجا را باز خواهند کرد

