۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

قیمت جدید نفت ایران در بازار جهانی؛ نفت سبک ایران ۱۰۷ دلار

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده در سایت اویل پرایس که مربوط به دو روز گذشته است، قیمت انواع نفت ایران در این روز ثابت مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به آخرین آمار اطلاعاتی سایت اویل پرایس با دو روز تاخیر، قیمت هر بشکه نفت سبک ایران برای تحویل در منطقه شمال غربی اروپا ۱۰۶.۲۴ دلار اعلام شده است. نفت سنگین ایران و نفت فروزان نیز به ترتیب با قیمتهای ۱۰۴.۳۴ و ۱۰۴.۵۹ دلار در این منطقه معامله شده است.

در منطقه مدیترانه هم نفت سبک ایران با قیمت ۱۰۵.۵۹ دلار و نفت سنگین ۱۰۳.۴۳ دلار ثبت شده است. نفت فروزان نیز ۱۰۳.۶۹ دلار در ازای هر بشکه قیمت خورده است.

بالاترین قیمت نفت ایران مربوط به بندر سیدی کریر مصر است که قیمت هر بشکه نفت سبک ایران در این منطقه ۱۰۷.۴۹ دلار قیمت خورده است. نفت سنگین ایران در این منطقه ۱۰۵.۳۴ دلار و نفت فروزان ۱۰۵.۵۹ دلار در هر بشکه اعلام شده است.

طیبه بیات

    • GB ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      کشورهای اوپک + بهتر است از گسترش تقاضای خرید نفت ذوق زده نشوند و سعی کنند تا تعادل بازار را بصورتی که باعث سقوط قیمت نفت و مشتقات آن نشود را حفظ کنند . فروش بیشتر با قیمت ارزانتر به معنی از دست دادن رایگان منابع تولید است.

