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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

قیمت نفت ایران افزایش یافت؛ نفت سبک به ۸۴ دلار نزدیک شد

قیمت نفت ایران افزایش یافت؛ نفت سبک به ۸۴ دلار نزدیک شد

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد قیمت انواع نفت خام ایران در بازارهای بین‌المللی طی روز اخیر افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی داده‌های منتشرشده در سایت اویل‌پرایس (OilPrice) نشان می‌دهد قیمت انواع نفت خام ایران در بازارهای بین‌المللی طی روز اخیر افزایش داشته است.

بر اساس این داده‌ها، قیمت نفت سبک ایران در تحویل به شمال‌غرب اروپا به ۸۳.۵۳ دلار در هر بشکه رسیده که نسبت به روز قبل ۲.۸۶ دلار، معادل ۳.۵۵ درصد افزایش داشته است. نفت سنگین ایران نیز با رشد ۳.۶۳ درصدی، در این بازار ۸۱.۶۳ دلار قیمت خورده است.

در بازار مدیترانه نیز نفت سبک ایران با قیمت ۸۲.۸۸ دلار و نفت سنگین ایران با ۸۰.۷۳ دلار معامله شده‌اند. قیمت این دو نوع نفت نسبت به روز قبل به‌ترتیب ۳.۵۷ و ۳.۶۷ درصد افزایش یافته است.

در مجموع، داده‌های اویل‌پرایس از افزایش حدود ۳.۵ تا ۳.۸ درصدی قیمت گریدهای مختلف نفت ایران در بازارهای مورد بررسی حکایت دارد.

کد مطلب 6914347
طیبه بیات

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