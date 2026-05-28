قیمت نفت ایران؛ سبک و سنگین در مسیر کاهش / نفت سنگین اوپک ۱۰۳ دلار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از پایگاه «قیمت نفت» (OILPRICE)، قیمت نفت سنگین ایران (Iran Heavy) در سبد اعضای اوپک برای ماه آوریل به ۱۰۳٫۱۰ دلار در هر بشکه رسید که نسبت به ماه قبل ۲۱ دلار (معادل ۱۶٫۹۲ درصد) کاهش نشان می‌دهد.

همچنین قیمت نفت سبک ایران (Iran Light) و دیگر گریدهای ایرانی در بازارهای جهانی با افت روزانه همراه شده است. بر اساس گزارش‌های با تأخیر یک روزه، قیمت‌های تحویل به مقاصد مختلف به شرح زیر است:

تحویل به شمال غرب اروپا:

نفت سبک ایران: ۹۳٫۷۹ دلار (۳٫۳۵- دلار، ۳٫۴۵- درصد)

نفت سنگین ایران: ۹۱٫۸۹ دلار (۳٫۳۵- دلار، ۳٫۵۲- درصد)

تحویل به منطقه مدیترانه:

نفت سبک ایران: ۹۳٫۱۴ دلار (۳٫۳۵- دلار، ۳٫۴۷- درصد)

نفت سنگین ایران: ۹۰٫۹۹ دلار (۳٫۳۵- دلار، ۳٫۵۵- درصد)

تحویل به سیدی کریر (مصر):

نفت سبک ایران: ۹۵٫۰۴ دلار (۳٫۳۵- دلار، ۳٫۴۰- درصد)

نفت سنگین ایران: ۹۲٫۸۹ دلار (۳٫۳۵- دلار، ۳٫۴۸- درصد)

تحویل به آفریقای جنوبی:

نفت سبک ایران: ۹۳٫۷۹ دلار (۳٫۳۵- دلار، ۳٫۴۵- درصد)

نفت سنگین ایران: ۹۱٫۸۹ دلار (۳٫۳۵- دلار، ۳٫۵۲- درصد)

این ارقام نشان می‌دهد که نفت خام ایران در تمامی مقاصد، چه سبک و چه سنگین، روند کاهشی داشته و بیشترین افت قیمت به نفت سنگین تحویل مدیترانه (۳٫۵۵- درصد) تعلق دارد.