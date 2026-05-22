کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است 

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه پایش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح جمعه یکم خرداد ماه با میانگین ۹۱ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان ۸۳، پارک زمزم ۶۳، خیابانهای جی (کردآباد) و پروین اعتصامی ۸۸، دانشگاه صنعتی ۶۸، رهنان ۹۸، زینبیه ۸۵، سپاهانشهر ۸۹، فرشادی ۸۱، فیض و هزار جریب ۷۹، کاوه ۹۵، میرزا طاهر ۹۳ و ولدان ۹۴ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه احمدآباد با عدد ۱۲۳، بزرگراه خرازی ۱۳۳ و رودکی ۱۱۵ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص هوا در شهرهای مجاور اصفهان از جمله شاهینشهر و خمینیشهر در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس، در سجزی ناسالم برای عموم افراد جامعه و در قهجاورستان کاشان و نجف آباد در وضعیت قابل قبول ثبت شد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما