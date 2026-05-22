نماینده شیرجه ایران در کاپ جهانی جوانان ششم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای آبی، مسابقات بینالمللی شیرجه «کاپ جوانان آمریکا» (USA Diving Junior Cup) با حضور شیرجهروهایی از کشورهای برزیل، هائیتی، چینتایپه، روسیه، استرالیا، نیوزلند، کانادا، انگلستان، ایران و آمریکا به میزبانی ایالات متحده در حال برگزاری است.
ایلیا احترامی، نماینده جوان ایران در این دوره از رقابتها که پیش از این عناوین متعددی را در مسابقات داخلی آمریکا کسب کرده بود، برای نخستین بار در یک رویداد رسمی بینالمللی با کلاه و پرچم ایران به میدان رفت. وی که از ۵ سال پیش شیرجه را بهصورت حرفهای آغاز کرده، هماکنون تحت نظر «قائم میرابیان» مربی باسابقه کشورمان تمرینات خود را دنبال میکند.
در رقابتهای ماده تخته فنر سه متر که با حضور ۱۲ شیرجهرو برتر برگزار شد، ایلیا احترامی موفق شد با نمایشی قابل قبول در جایگاه ششم قرار بگیرد.
این ملیپوش جوان در ادامه این مسابقات، امروز در ماده سکو و روز شنبه در تخته یک متر به رقابت با حریفان خواهد پرداخت.
گفتنی است طبق برنامهریزی قبلی، قرار بود سام واژیر دیگر ملیپوش برجسته ایران نیز در این مسابقات حضور داشته باشد، اما به دلیل مصدومیت و عدم آمادگی بدنی لازم، شرایط شرکت در این دوره از رقابتها را پیدا نکرد.
فدراسیون ورزشهای آبی برای ایلیا احترامی در ادامه این رقابتهای بینالمللی آرزوی موفقیت دارد.
نظر شما