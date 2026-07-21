به گزارش خبرگزاری مهر، وحیدرضا محمودزاده گفت: انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع‌دستی و فرش دستباف شهرستان شیراز به استناد آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی و با حضور اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی استان در سالن اجتماعات اداره‌کل صمت فارس برگزار شد.

وی افزود: در این انتخابات، اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره اتحادیه برای یک دوره چهار ساله با رأی اعضای صنف انتخاب شدند.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت فارس با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در بهبود فرآیندهای اجرایی گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، این انتخابات به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار شد که علاوه بر افزایش سرعت و دقت، سلامت، شفافیت و اعتمادپذیری فرآیند رأی‌گیری را نیز ارتقا می‌دهد.

محمودزاده با اشاره به روند برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی در استان افزود: از ابتدای تیرماه سال جاری تاکنون، انتخابات پنج اتحادیه صنفی در فارس به‌صورت الکترونیکی برگزار شده و هیئت‌مدیره‌های منتخب فعالیت خود را در چارچوب قانون نظام صنفی آغاز کرده‌اند.

وی ادامه داد: انتخابات سایر اتحادیه‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب، با رعایت کامل ضوابط قانونی، نظم و آرامش در حال برگزاری است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت فارس، شفافیت را از مهم‌ترین مزایای انتخابات الکترونیکی برشمرد و گفت: این شیوه، ضمن کاهش احتمال بروز خطاهای انسانی، فرآیند اخذ و شمارش آرا را تسریع کرده و امکان اعلام نتایج در کوتاه‌ترین زمان ممکن را فراهم می‌کند که این امر رضایت و اعتماد فعالان صنفی را نیز به همراه داشته است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت توانمندسازی مدیران منتخب اتحادیه‌های صنفی اظهار کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس با همکاری اتاق اصناف مرکز استان، دوره‌های آموزشی تخصصی متعددی را برای اعضای جدید هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها برگزار می‌کند تا آنان با قانون نظام صنفی، وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود آشنا شده و در مسیر ارتقای خدمات به جامعه صنفی گام بردارند.