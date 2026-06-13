به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب از رشد چشمگیر شاخصهای تولید، سرمایهگذاری و اشتغال در فارس خبر داد و گفت: فارس با ثبت رکوردهای جدید در توسعه صنعتی، احیای واحدهای راکد و اجرای طرحهای پیشران اقتصادی، در زمره استانهای پیشرو کشور قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در راستای سیاستهای دولت چهاردهم و برنامههای توسعه اقتصادی استان، طی بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۳ تا خردادماه ۱۴۰۵ تعداد ۹۹۴ فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی در استان فارس صادر شده که با سرمایهگذاری بیش از ۱۱۰ همت، زمینه اشتغال بیش از ۲۷ هزار نفر را فراهم کرده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس افزود: در همین مدت، ۲ هزار و ۶۱۱ فقره جواز تأسیس صنعتی نیز با پیشبینی سرمایهگذاری بالغ بر ۱۸۹ همت و اشتغال بیش از ۶۴ هزار نفر صادر شده که بیانگر تداوم روند توسعه صنعتی و اعتماد سرمایهگذاران به ظرفیتهای اقتصادی استان است.
مجرب با اشاره به رشد شاخصهای کلان بخش صنعت تصریح کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون تعداد واحدهای صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری استان از ۴ هزار و ۳۷۹ واحد به ۴ هزار و ۹۰۹ واحد افزایش یافته که حاکی از رشد ۱۲ درصدی است. همچنین حجم سرمایهگذاری محققشده در واحدهای صنعتی با رشد ۴۲ درصدی از ۳۴۰ همت به بیش از ۴۸۴ همت رسیده و اشتغال صنعتی استان نیز با رشد ۲۷ درصدی از ۱۱۰ هزار نفر به بیش از ۱۴۰ هزار نفر افزایش یافته است.
وی همچنین از احیای ۳۳ واحد صنعتی راکد خارج از شهرکها و نواحی صنعتی خبر داد و گفت: این واحدها با سرمایهگذاری ۳۹ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۶۹۳ نفر به چرخه تولید بازگشتهاند که نقش مهمی در تقویت تولید، حفظ اشتغال و رونق اقتصادی استان داشته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در پایان با اشاره به بهرهبرداری از دهها طرح بزرگ صنعتی و اجرای پروژههای پیشران در حوزه فولاد، فروآلیاژ، تجهیزات صنعتی و صنایع سرامیکی تأکید کرد: استمرار این روند، ضمن افزایش ظرفیت تولید و توسعه صادرات، زمینه تحقق اهداف اقتصادی دولت چهاردهم و ارتقای جایگاه صنعتی استان فارس را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.
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